Diretta Virtus Verona Piacenza/ Streaming video tv: sfida equilibrata (Serie C)

Virtus Verona Piacenza, diretta dall’arbitro Andrea Colombo della sezione Aia di Como, sarà senza dubbio una delle gare più interessanti della tredicesima giornata del girone B di Serie C. Alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 3 novembre, si affronteranno in Virtus Verona Piacenza due formazioni che sono appaiate a quota 19 punti in classifica, dunque entrambe in zona playoff, il che fa piacere soprattutto per la Virtus, che l’anno scorso lottava duramente per salvarsi, mentre il Piacenza è in linea con le aspettative dell’estate. Nella scorsa giornata il Piacenza ha ottenuto un buon pareggio contro il Padova, mentre per la Virtus Verona c’è stata la sconfitta sul campo del Sudtirol. Di conseguenza si è concretizzato l’aggancio, oggi scopriremo se una delle due formazioni saprà sopravanzare la compagine rivale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Piacenza non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA PIACENZA

Passando invece alle probabili formazioni di Virtus Verona Piacenza, la squadra di casa non avrà certo bisogno di stravolgere la formazione. Fresco ha voglia di dare alla propria compagine equilibrio. Il modulo scelto dal tecnico della formazione scaligera sarà il 4-3-1-2 con Giacomel in porta. In difesa invece giocheranno Pellacani, Curto, Danieli e Rossi. In mezzo al campo per i rossoblu giocheranno Cazzola, Sammarco e Casarotto. In avanti per la Virtus Verona giocheranno Onescu come trequartista, mentre il tandem d’attacco sarà costituito da Odogwu e Magrassi. Il Piacenza invece giocherà sempre con la stessa formazione che molto bene sta facendo già da qualche settimana. Per i ragazzi di Franzini quella contro la squadra veneta sarà una gara di grande importanza. Il modulo del tecnico degli emiliani sarà il 3-5-2 con Del Favero in porta. In difesa per i biancorossi spazio sicuro per Della Latta, Milesi e Pergreffi. In mezzo invece agiranno Nicco, Marotta e Cattaneo con El Kaouakibi e Imperiale sulle fasce. In avanti non potrà mancare Sestu assieme a Cacia, il simbolo della formazione piacentina.

PRONOSTICO E QUOTE

Per le quote infine, ecco che in Virtus Verona Piacenza la vittoria della formazione di casa è quotata a 2.00 per chi avesse in quel caso puntato sul segno 1, mentre il pareggio viene dato da SNAI a 2.75 (segno X). La vittoria degli ospiti infine varrebbe 3.10 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA