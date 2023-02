DIRETTA/ Fidelis Andria Foggia streaming video tv: la storia del derby pugliese

DIRETTA FIDELIS ANDRIA FOGGIA: TESTA A TESTA

Leggiamo per la diretta di Fidelis Andria Foggia i precedenti tra le due squadre che ci forniscono un quadro sulla storia di questa partita. In casa dei biancocelesti, fino a questo momento, le due squadre si sono affrontate già in altre nove occasioni. Il bilancio è leggermente più benevolo con gli ospiti che hanno vinto 4 volte rispetto alle 3 dei padroni di casa mentre 2 sono stati i pareggi fino a questo momento. L’ultimo precedente ci porta indietro al 29 settembre del 2021 quando i diavoletti rossoneri si imposero in trasferta col risultato addirittura di 0-3. La partita fu sbloccata alla mezz’ora da un bel gol di Curcio.

DIRETTA/ Messina Fidelis Andria (risultato finale 0-0): deludente pari a reti bianche

Nella ripresa tra i minuti 62 e 65 segnavano anche Ferrante e Merola dimostrandosi giocatori di assoluto livello tecnico e tattico. La Fidelis Andria non vince in casa contro questo avversario dalla gara del 5 marzo del 2016 terminata col medesimo risultato. A deciderla ci pensarono i gol siglati da Bollino, Bisoli e Cianci. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA/ Foggia Juve Stabia (risultato finale 3-0): la chiude Petermann!

FIDELIS ANDRIA FOGGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fidelis Andria Foggia non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

La visione di Fidelis Andria Foggia sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Juventus U23 Foggia (risultato finale 5-3 dcr): Next Gen in finale di Coppa

OSPITI FAVORITI!

Fidelis Andria Foggia, in diretta alle ore 17.30 di sabato 25 febbraio 2023 allo stadio degli Ulivi di Andria, è una gara valida per la 29° giornata del girone C di Serie C. C’è tanto in palio questo pomeriggio tra due squadre con obiettivi totalmente diversi.

La Fidelis Andria è ultima in classifica con 20 punti, frutto di tre vittorie, undici pareggi e quattordici sconfitte. I biancazzurri sono reduci da due passaggi di fila: 0-0 contro il Pescara e 0-0 contro il Messina. Il Foggia, invece, è quarto a quota 43 punti, raccolti grazie a dodici vittorie, sette pareggi e nove sconfitte. Striscia positiva per i rossoneri, che nell’ultimo turno hanno superato la Juve Stabia per 3-0.

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA FOGGIA

A poche ore dal fischio d’inizio della diretta Fidelis Andria Foggia è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dalla Fidelis Andria, in campo con il 3-5-2: Savini, Delvino, De Franco, Borg, Ciotti, Salandria, Arrigoni, Candellori, Micovschi, Bolsius, Pastorini. Passiamo adesso ai Satanelli, il modulo è lo stesso: Ngagne, Leo, Kontek, Rutjens, Garattoni, Di Noia, Odjer, Bjarkason, Costa, Iacoponi, Ogunseye.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Fidelis Andria Foggia vedono favorita la formazione ospite. Andiamo a conoscere i numeri del match grazie a Goldbet: la vittoria della Fidelis Andria è a 4,20, il pareggio è a 3,15, mentre il successo del Foggia è dato a 1,92. Si profila una gara molto tattica: Under 2,5 a 1,55 e Over 2,5 a 2,30. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,00 e 1,71.

© RIPRODUZIONE RISERVATA