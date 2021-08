Diretta Fidelis Andria Juve Stabia/ Streaming video tv: che inizio! (Serie C)

DIRETTA FIDELIS ANDRIA JUVE STABIA: SFIDA DA “X”

Fidelis Andria Juve Stabia, in diretta dallo Stadio degli Ulivi di Andria, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, domenica 29 agosto 2021, e sarà una partita valida per la prima giornata del girone C del nuovo campionato di Serie C 2021-2022. Sicuramente la diretta di Fidelis Andria Juve Stabia sarà attesissima nella città pugliese, perché la formazione di casa torna nel calcio professionistico, anche con un pizzico di “fortuna” sotto forma di ripescaggio per la Fidelis Andria, che aveva chiuso al terzo posto il girone H della scorsa Serie D.

Per gli uomini di Luigi Panarelli il ritorno in Serie C non sarà affatto facile, perché la Juve Stabia allenata da un big come Walter Novellino sicuramente sarà una delle squadre che vorrà lottare per la promozione e vorrà sicuramente cominciare questa “caccia” con il piede giusto. I motivi d’interesse non mancano dunque per Fidelis Andria Juve Stabia, ma che cosa succederà in campo questa sera?

DIRETTA FIDELIS ANDRIA JUVE STABIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fidelis Andria Juve Stabia non sarà garantita, ma ci sarà naturalmente la diretta streaming video che Eleven Sports garantisce anche in questa nuova stagione per tutte le partite del campionato di Serie C, in abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA JUVE STABIA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni di Fidelis Andria Juve Stabia? Con tutta la cautela del caso relativa al fatto che siamo alla prima giornata e con il mercato ancora aperto, per la Fidelis Andria ipotizziamo un modulo 3-4-1-2 con Venturini, Fontana e Lacassia nella difesa a tre davanti al portiere Vandelli; a centrocampo da destra a sinistra potrebbero invece esserci Benvenga, Bonavolontà, Gaeta qualche metro più avanti ad agire anche sulla trequarti, Bolognese e Carrello, mentre il tandem d’attacco dovrebbe vedere in azione Spano e Bubas. La risposta della Juve Stabia potrebbe passare per un modulo 4-2-3-1 con Sarri in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Donati, Troest, Esposito e Rizzo; in mediana potrebbero agire Davì e Schiavi; infine l’attacco, con Bentivegna, Stoppa e Panico sulla trequarti, qualche metro dietro il centravanti Della Pietra.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo infine a dare uno sguardo al pronostico su Fidelis Andria Juve Stabia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti… nessuno, perché sia la vittoria dei padroni di casa (segno 1) sia il successo degli ospiti (segno 2) sono quotate a 2,70, mentre poi si sale fino a quota 2,95 in caso di pareggio (segno X), con una differenza comunque minima.



