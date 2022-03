Diretta Fidelis Andria Latina/ Streaming video tv: per invertire la rotta (Serie C)

DIRETTA FIDELIS ANDRIA LATINA: ENTRAMBE REDUCI DA UNA SCONFITTA

Fidelis Andria Latina, in diretta domenica 13 marzo alle ore 17:30 dallo stadio degli Ulivi di Andria, è valida per la trentunesima giornata del girone C di Serie C. I pugliesi sono reduci dalla sconfitta di misura subita in casa della Turris, in cui i campani si sono imposti con il punteggio di 0-1. La squadra di Vito Di Bari non è quindi riuscita a dar seguito alla vittoria conseguita nel turno precedente contro il Taranto. La Fidelis Andria occupa la penultima posizione in classifica con 23 punti, in zona playout.

Il Latina arriva alla gara di Andria, dopo la sconfitta casalinga subita contro il Potenza, in cui i lucani hanno guadagnato i tre punti vincendo con un netto 0-3. La compagine di Daniele Di Donato è reduce da due gare perse consecutivamente, ma è riuscita a mantenere la zona playoff. I laziali sono infatti ottavi in classifica con 42 punti. Nella gara di andata, il Latina si è imposto con il punteggio di 1-0.

DIRETTA FIDELIS ANDRIA LATINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Fidelis Andria Latina di Serie C sarà affidata a Sky Sport. Il match in questione è stato scelto dall’emittente che trasmette le migliori gare di ogni turno della terza serie italiana. Per poter visionare la partita è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire l’incontro in diretta streaming video, tramite Eleven Sport. Anche in questo caso è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIDELIS ANDRIA LATINA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Fidelis Andria Latina, le quali si affronteranno nella partita valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. L’allenatore dei padroni di casa, Vito Di Bari dovrebbe schierare i suoi uomini con un 4-4-2 iniziale. Ecco la probabile formazione titolare della Fidelis Andria: Saracco; Monterisi, Riggio, Alcibiade, Nunzella, Risolo, Bonavolontà, Gaeta, Bubas, Ciotti, Di Piazza.

Il tecnico del Latina, Daniele Di Donato dovrebbe schierare la sua squadra con il consueto modulo, il 3-5-2. Questa la probabile formazione laziale, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella gara di Andria della trentunesima giornata di campionato: Chiorra; Versienti, Riccardi, Benassai, Ferrara; Di Gennaro, Civilleri, Marsili; Mastromonaco, Saraniti, Giovinco.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Fidelis Andria Latina di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Non sembrano favoriti i padroni di casa, con il segno 1, abbinato alla vittoria della Fidelis Andria quotato 2.80. L’eventuale risultato di parità tra le due compagini, con segno X, è proposto a 3.05. Il successo del Latina, con segno 2, ha una quota di 2.55.



