Diretta Fidelis Andria Taranto/ Streaming video tv: derby pugliese (Serie C)

DIRETTA FIDELIS ANDRIA TARANTO: DERBY PUGIESE EQUILIBRATO!

Fidelis Andria Taranto, in diretta sabato 26 febbraio alle ore 17:30 dallo stadio degli Ulivi di Andria, è il derby pugliese valido per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C 2021-2022. I federiciani sono reduci dalla sconfitta esterna subita sul campo della Virtus Francavilla, partita terminata con il punteggio di 1-0. La squadra allenata da Vito Di Bari, non sta vivendo un periodo semplice, infatti nelle ultime cinque giornate di campionato, ha conseguito tre sconfitte e due pareggi, scivolando in penultima posizione con 20 punti.

Il Taranto arriva al derby contro la Fidelis Andria, dopo la sconfitta interna subita contro il Catanzaro, gara terminata con il punteggio di 0-1. La compagine allenata da Giuseppe Laterza, insegue il primo successo del 2022, con gli ultimi tre punti risalenti allo scorso dicembre, in occasione della vittoria per 1-2 in casa della Turris. Gli ionici sono in tredicesima posizione con 34 punti, 5 in più rispetto alla zona playout. Il derby di andata, disputato lo scorso ottobre, si è concluso con il successo del Taranto, in cui si è imposto sulla Fidelis Andria con il punteggio di 2-1.

FIDELIS ANDRIA TARANTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Fidelis Andria Taranto di Serie C sarà affidata a Sky Sport. Il match in questione è stato scelto dall’emittente che trasmette le migliori gare di ogni turno della terza serie italiana. Per poter visionare la partita è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire l’incontro in diretta streaming video, tramite Eleven Sport. Anche in questo caso è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIDELIS ANDRIA TARANTO

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Fidelis Andria Taranto, le quali si affronteranno nella partita valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. L’allenatore dei padroni di casa, Vito Di Bari dovrebbe schierare i suoi uomini con un 4-4-2 iniziale. Ecco la probabile formazione titolare della Fidelis Andria: Saracco; Monterisi, Riggio, Alcibiade, Carullo; Ciotti, Bonavolontà, Risolo, Nunzella; Di Piazza, Sorrentino.

Il tecnico del Taranto, Giuseppe Laterza dovrebbe schierare la sua squadra con il consueto modulo, il 4-3-3. Questa la probabile formazione ionica, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nel derby pugliese della ventinovesima giornata di campionato: Chiorra; Versienti, Riccardi, Benassai, Ferrara; Di Gennaro, Civilleri, Marsili; Mastromonaco, Saraniti, Giovinco.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Fidelis Andria Taranto di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Leggermente favoriti i padroni di casa, con il segno 1, abbinato alla vittoria della Fidelis Andria quotato 2.65. L’eventuale risultato di parità tra le due compagini, con segno X, è proposto a 3.00. Il successo del Taranto, con segno 2, ha una quota di 2.70.



