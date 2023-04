DIRETTA/ Fidelis Andria Turris (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via!

DIRETTA FIDELIS ANDRIA TURRIS (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per iniziare la diretta Fidelis Andria Turris e dare uno sguardo alle statistiche ci può aiutare a capirne di più di questa sfida. I padroni di casa, su un totale di 26 punti, ne hanno collezionati 18 in casa complice una difesa in trasferta che concede troppo: 31 gol su 45, più del doppio di quelli incassati in casa.

La Turris ha messo a referto 21 punti su 37 totali in casa grazie ad un attacco da 22 reti nei match casalinghi contro 15 in trasferta. Curioso vedere come la Turris ha segnato più del doppio dei suoi gol nel secondo tempo: 12 reti nella prima frazione, 25 nella ripresa. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

FIDELIS ANDRIA TURRIS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fidelis Andria Turris non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma aggiornamenti e gol in tempo reale saranno visibili sul canale Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Fidelis Andria Turris sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

FIDELIS ANDRIA TURRIS: IN EQUILIBRIO!

Fidelis Andria Turris, in diretta domenica 2 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Degli Ulivi di Andria, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Prosegue la risalita dei Corallini che, con l’ultimo successo interno contro il Messina, hanno ottenuto la terza vittoria nelle ultime 5 sfide di campionato, uscendo al momento fuori dalla zona play out col sestultimo posto agganciato a quota 37 punti.

Difficile la situazione della Fidelis Andria che resta ultima dopo il 4-3 subito sul campo del Giugliano, a -1 dalla Viterbese penultima e con ben 8 lunghezze di distanza dal Monterosi Tuscia terzultimo. All’andata pari a reti bianche tra le due squadre a Torre del Greco, ad Andria le due squadre non si affrontano dal 24 ottobre 2021, in quell’occasione vinse la formazione pugliese col punteggio di 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA TURRIS

Le probabili formazioni della diretta Fidelis Andria Turris, match che andrà in scena all0 stadio Degli Ulivi di Andria. Per la Fidelis Andria, Mirko Cudini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Savini; De Franco, Dalmazzi, Borg, Ciotti; Paolini, Arrigoni, Castellano; Pavone, Ekuban, Bolsius. Risponderà la Turris allenata da Gaetano Fontana con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Fasolino; Miceli, Di Nunzio, Frascatore; Rizzo, Zampa, Franco, Contessa; Giannone, Maniero, Guida.

FIDELIS ANDRIA TURRIS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fidelis Andria Turris, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Fidelis Andria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo della Turris, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.

