Diretta Filottrano Perugia/ Streaming video Rai: sfida di bassa classifica (volley)

Filottrano Perugia, che sarà diretta dagli arbitri Rossella Piana e Maurizio Canessa, si gioca alle ore 20:30 di sabato 8 febbraio, ed è una delle partite valide per la 17^ giornata nel campionato di volley femminile, la Serie A1 2019-2020. La sfida riguarda la bassa classifica: a dire il vero per le marchigiane ci sarebbe ancora una speranza di giocare i playoff ma l’ottava piazza, occupata da Chieri, è distante al momento 7 punti il che significa dover centrare due vittorie piene (3-0 o 3-1) e non sarà semplice considerato il livello delle avversarie. La Bartoccini invece ha solo un punto di vantaggio su Caserta, che chiude la classifica: appena tre vittorie per le umbre nel corso di questo campionato, impossibile avvicinare le squadre più forti ma se non altro c’è la speranza di conservare la categoria, facendo la corsa su altre due avversarie. Per entrambe dunque la diretta di Filottrano Perugia rappresenta uno snodo importante nella loro stagione; vedremo come andranno le cose sul taraflex dell’Ezio Triccoli, nel frattempo possiamo fare qualche valutazione legata ai temi principali di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Filottrano Perugia viene garantita dai consueti canali della televisione di stato: ai numeri 57 e 58 del vostro televisore trovate Rai Sport e il suo "gemello" Rai Sport + che naturalmente sono disponibili anche in alta definizione. Come sempre l'emittente vi garantisce la possibilità di seguire questa partita di volley femminile anche in diretta streaming video: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it.

DIRETTA FILOTTRANO PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già detto, Filottrano Perugia riguarda principalmente la possibilità di salvarsi: discorso concreto e scottante soprattutto per la Bartoccini, che non ha ancora agganciato la quota 10 punti in classifica e rischia anche di farsi superare da Caserta, scivolando all’ultimo posto. La squadra umbra ha nel mirino le due avversarie che la precedono, vale a dire la stessa Lardini e Brescia, ma al momento nessuna delle due è ancora a portata di ribaltone e dunque nella migliore delle ipotesi serviranno due partite per operare il sorpasso. Anche per questo motivo Filottrano spera, perché con una vittoria questa sera staccherebbe forse in maniera definitiva le ultime due posizioni e si potrebbe concentrare sulla corsa ai playoff; come detto Chieri è lontana 7 punti e il problema è che di mezzo ci sono altre tre squadre che non hanno intenzione di mollare. In questo turno le piemontesi sono a Firenze, mentre Bergamo ospita Casalmaggiore: si tratta di una potenziale occasione da cogliere per ridurre il margine, ma ovviamente perché sia così le anconetane dovranno centrare un successo rotondo. Tra poco si gioca: non resta che affidarci al campo per scoprire come finirà questa partita della 17^ giornata.



