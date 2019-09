Diretta Finlandia Italia/ Streaming video e tv: quote, trasferta semplice? (Europei)

Finlandia Italia, diretta dall’arbitro Bobby Madden, domenica 8 settembre 2019 alle ore 20.45 presso il Ratina Stadion di Tampere, sarà una delle sfide in programma nella sesta giornata delle qualificazioni agli Europei 2020 nel girone J. Gli azzurri di Mancini cercano la sesta vittoria consecutiva nella corsa agli Europei. La quinta è arrivata giovedì scorso a Yereven contro l’Armenia, battuta 1-3 in rimonta. Dopo il vantaggio di Karapetian l’Italia ha trovato il vantaggio con Belotti; poi, dopo l’espulsione dello stesso Karapetian, è arrivato nella ripresa il vantaggio di Lorenzo Pellegrini e il tris ottenuto, su un’altra conclusione di Belotti, per un’autorete di Hayrapetyan. La Finlandia invece dopo aver perso il match d’esordio di queste qualificazioni contro l’Italia ha stupito tutti centrando 4 vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro la Grecia in casa grazie a un calcio di rigore del bomber Pukki. A +5 dalla Bosnia, anche un pareggio potrebbe servire ai nordici per mantenere a distanza le inseguitrici e veder avvicinarsi quella che sarebbe la prima storica qualificazione della Finlandia in una fase finale di una competizione calcistica per nazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Finlandia Italia, di quest’ oggi, domenica 8 settembre 2019 si potrà seguire in diretta tv e in chiaro sul digitale terrestre collegandosi su Rai 1, che trasmetterà il match anche in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno sul sito raiplay.it, tramite smart tv o pc, oppure scaricando l’applicazione Rai Play per vedere la partita tramite dispositivi mobili come tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DI FINLANDIA ITALIA

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA ITALIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Finlandia-Italia per il match di questa sera alle ore 20.45 presso il Ratina Stadion di Tampere. I padroni di casa finlandesi allenati da Kanerva schiereranno un 4-4-2 con Hradecky; Granlund, Arajuuri, Toivio, Uronen; Skrabb, Sparv, Kamara, Forsell; Pukki, Lod. Risponderà l’Italia di Roberto Mancini schierata con un 4-3-3 e questo undici titolare: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson Palmieri; Pellegrini, Jorginho, Sensi; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. In attacco Belotti dovrebbe vincere di nuovo il ballottaggio con Ciro Immobile, mentre a centrocampo Lorenzo Pellegrini dovrebbe sostituire Verratti, squalificato dopo l’ammonizione subita in diffida nel match in Armenia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Italia favorita per la conquista dei tre punti contro la Finlandia. Vittoria interna proposta a una quota di 6.50, l’eventuale pareggio viene quotato 3.80 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 1.60. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.65, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.15.



© RIPRODUZIONE RISERVATA