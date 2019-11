Diretta Finlandia Liechtenstein/ Streaming video tv: match point finnico (Europei)

Finlandia Liechtenstein, in diretta dallo stadio Telia 5G areena di Helsinki, è la partita che alle ore 18.00 italiane (19.00 locali) di oggi, venerdì 15 novembre 2019, potrebbe scrivere una pagina di storia per il calcio finlandese. Infatti i padroni di casa sono ad un passo dalla qualificazione alla fase finale degli Europei 2020 e sarebbe la prima volta in assoluto della Finlandia in un grande torneo, Mondiali o Europei che siano. Finlandia Liechtenstein è naturalmente un’occasione d’oro per la squadra di casa, che con una vittoria sarebbero certi della qualificazione, avendo un margine di ben cinque punti di vantaggio sulle inseguitrici. Sprecarla sarebbe un delitto: 15 punti finora per la Finlandia, che nello scorso turno ha vinto 3-0 contro l’Armenia facendo un passo avanti fondamentale verso il traguardo. Il Liechtenstein può già essere contento di avere 2 punti in classifica, dopo la batosta contro l’Italia questa però non sembra l’occasione più propizia per tornare a fare un risultato positivo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Finlandia Liechtenstein non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione, non essendo una delle partite scelte per questo turno delle qualificazioni; non avrete a disposizione nemmeno un servizio ufficiale di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili su questa sfida potrete comunque consultare il sito della UEFA, che trovate all’indirizzo www.uefa.com e dal quale dovrete andare all’apposita sezione dedicata alla corsa verso gli Europei 2020.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA LIECHTENSTEIN

Proviamo adesso a dare uno sguardo alle probabili formazioni di Finlandia Liechtenstein. Il c.t. dei padroni di casa Markku Kanerva dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con tutti gli uomini migliori per non fallire questo match point: sotto i riflettori naturalmente Pukki, il bomber chiamato a segnare i gol decisivi per le sorti della Finlandia. All’estremo opposto, il portiere e capitano Hradecky, che sarà invece chiamato a tenere inviolata la propria porta – impresa che non appare di certo impossibile contro il Liechtenstein. Quanto agli ospiti, il c.t. Helgi Kolvidsson dovrebbe affidarsi al modulo 4-1-4-1 nel quale hanno un ruolo particolarmente importante il regista basso Buchel e la prima punta Gubser.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico su Finlandia Liechtenstein, che appare naturalmente a senso unico. Secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai, il segno 1 è quotato a 1,05, si sale poi a 12,00 in caso di pareggio e dunque segno X, mentre una clamorosa vittoria degli ospiti varrebbe addirittura 35,00 volte la posta in palio per chi avesse osato puntare sul segno 2.



