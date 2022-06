Diretta Finlandia Montenegro/ Streaming video tv: fuga balcanica? (Nations League)

DIRETTA FINLANDIA MONTENEGRO: PARTITA INTRIGANTE!

Finlandia Montenegro, partita diretta dall’arbitro olandese Allard Lindhout, si gioca alle ore 18:00 di martedì 7 giugno presso lo stadio Olimpico di Helsinki: siamo nella seconda giornata della Nations League 2022-2023, precisamente nella Lega B. Il gruppo 3 è particolarmente intrigante: la Finlandia, che abbiamo visto protagonista agli ultimi Europei, sabato ha subito una grande beffa facendosi riprendere dalla Bosnia nel recupero, e dunque mancando quella che sarebbe stata una importante vittoria per prendere subito il comando in classifica.

Cosa che invece ha fatto il Montenegro: nazionale che anno dopo anno sta provando a crescere in maniera sensibile, quella balcanica ha battuto la Romania con autorità e dunque ha una bella occasione per fare il vuoto e avvicinare la promozione in Lega A, cosa che la porterebbe a giocare con le big per un ulteriore salto di qualità. Vedremo quello che succederà nella diretta di Finlandia Montenegro, mentre aspettiamo facciamo però qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA FINLANDIA MONTENEGRO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Finlandia Montenegro non è una di quelle che sono fornite dai nostri canali: esiste una copertura televisiva per alcune partite della Nations League in corso, ma ovviamente riguarda i match della Lega A. Per le sfide delle Leghe minori non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video di Finlandia Montenegro; per le informazioni utili consigliamo quindi di visitare il sito ufficiale della federazione europea (www.uefa.com) e le relative pagine presenti sui social network, in particolar modo gli account di Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA MONTENEGRO

Per la diretta Finlandia Montenegro Markku Kanerva si affida al 5-3-2, o 3-5-2 che dir si voglia: dipende dalla posizione di Alho (o Granlund) e Uronen che sono gli esterni, poi sicuramente avremo tre centrali che saranno Ivanov, O’Shaughnessy e Vaisanen a protezione di Hradecky. A centrocampo Nissila alza la sua posizione in fase di possesso, lasciando Schuller e Glen Kamara a occuparsi della zona mediana; davanti Lod e Pukki (soprattutto quest’ultimo) sono nettamente favoriti sulla concorrenza, rappresentata in particolar modo da Pohjanpalo.

Anche Miodrag Radulovic ha le idee chiare: nel 4-4-1-1 del suo Montenegro ci saranno tante conferme, può cambiare il terzino sinistro con la staffetta tra i due Vukcevic (Marko titolare e Andrija in panchina), poi Vesovic a destra con Vujacic e Tomasevic centrali davanti a Mijatovic. In mezzo al campo dovrebbero essere confermati Jankovic e Raickovic ma occhio alla candidatura di Scekic e Vukan Savicevic; Marusic e Jovocic saranno i due esterni ad accompagnare la mediana, sulla trequarti il favorito resta Haksabanovic che accompagnerà la prima punta Mugosa.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo subito uno sguardo alle quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico sulla diretta Finlandia Montenegro, la partita di Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa ha un valore che corrisponde a 2,05 volte quanto messo sul piatto; per il segno X, sul quale puntare per il pareggio, la vincita con questo bookmaker equivarrebbe a 3,25 volte la vostra giocata mentre il segno 2, che regola l’opzione dell’affermazione ospite, porta in dote un importo che ammonta a 3,75 volte quello che avrete scelto di investire per questa partita.

