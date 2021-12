Diretta Fiorentina Benevento/ Streaming video tv: viola favoriti (Coppa Italia)

DIRETTA FIORENTINA BENEVENTO: VIOLA FAVORITI

Fiorentina Benevento, diretta dall’arbitro Luca Zufferli naturalmente presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 15 dicembre 2021. Partita secca per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021-2022, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore per stabilire una vincitrice in caso di pareggio, la diretta di Fiorentina Benevento dovrebbe comunque vedere logicamente favoriti i viola di Vincenzo Italiano, quinti in Serie A dopo la vittoria di sabato scorso contro la Salernitana.

La Fiorentina vola ad altezze che non frequentava più da diversi anni e potrebbe puntare anche sulla Coppa Italia per provare a vincere un trofeo. Di fronte oggi ci sarà il Benevento, che sta facendo a sua volta molto bene anche se in Serie B, insegue la promozione e arriva dalla vittoria sul campo della Ternana. I campani sono dunque una buona squadra, ma logicamente in Fiorentina Benevento dovranno provare a ribaltare un pronostico a senso unico…

DIRETTA FIORENTINA BENEVENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Benevento sarà proposta in chiaro per tutti su Italia 1, che seguirà tutte le partite dei sedicesimi di finale. Di conseguenza, sarà possibile seguire questo incontro anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Mediaset Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BENEVENTO

Le probabili formazioni di Fiorentina Benevento potrebbero proporre un certo turnover da parte di Vincenzo Italiano, che potrebbe proporre una Viola schierata con il modulo 4-3-3 e questi possibili titolari: Terracciano in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Venuti, Martinez Quarta, Igor e Biraghi; a centrocampo i tre titolari potrebbero essere Amrabat, Pulgar e Maleh; infine il tridente d’attacco potrebbe vedere in campo Sottil, il redivivo Kokorin e Saponara.

Speculare modulo 4-3-3 anche per il Benevento di Fabio Caserta, che potrebbe proporre questi titolari al Franchi: Paleari tra i pali; difesa a quattro composta da Elia, Vogliacco, Barba e Masciangelo; a centrocampo potremmo invece vedere dal primo minuto Ionita, Viviani e Acampora; infine Insigne, Lapadula e Improta dovrebbero formare il tridente offensivo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Fiorentina Benevento in base alle quote offerte dall’agenzia Snai per osservare che i padroni di casa viola sono nettamente favoriti, infatti il segno 1 è proposto a 1,28 mentre poi si sale a quota 5,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 9,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio del Benevento.

