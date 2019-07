Diretta Fiorentina Benfica/ Streaming video Sportitalia: ultima viola nella ICC 2019

Fiorentina Benfica, che si gioca in diretta dalla Red Bull Arena di Harrison (nel New Jersey), prende il via alle ore 2:00 della mattina italiana di giovedì 25 luglio ed è valida per la International Champions Cup 2019. Dopo le prime due gare, i viola chiudono la loro esperienza nel torneo internazionale e si preparano dunque a tornare a casa, dove ultimeranno la preparazione di una stagione che dovrà essere quella del riscatto. Finora una vittoria e una sconfitta per la squadra di Vincenzo Montella, che ha fatto malissimo contro l’Arsenal dimostrando di dover ancora crescere sul piano della personalità ma anche dal punto di vista tecnico; il Benfica, presentatosi a queste sfide con il titolo di campione di Portogallo in tasca, ha demolito i messicani del Chivas Guadalajara nell’unico impegno fin qui disputato e in seguito affronterà anche il Milan. Vediamo allora in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco di Harrison, mentre aspettiamo con impazienza la diretta di Fiorentina Benfica.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Benfica sarà trasmessa, come tutte le partite di International Champions Cup 2019, su Sportitalia: oggi trovate questa emittente soltanto sulla televisione tradizionale al numero 60, ma ci sarà comunque l’alternativa fornita dal sito www.sportitalia.com sul quale potrete seguire la gara anche in diretta streaming video, naturalmente dopo esservi dotati di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BENFICA

Quale formazione giocherà Fiorentina Benfica? Montella potrebbe cambiare ancora e dare corpo ad un 4-3-1-2: in porta Dragowski, due difensori centrali come Ceccherini e Milenkovic con Venuti e Hancko a correre sulle fasce laterali, mentre a protezione della difesa potrebbe esserci il lavoro di Castrovilli che sarà supportato da Benassi ed Eysseric. Il modulo con il trequartista permetterebbe al tecnico di provare Saponara come unico giocatore alle spalle di due attaccanti, che potrebbero essere Giovanni Simeone e Vlahovic; il Benfica di Bruno Lage sarà in campo con un 4-4-2 nel quale Ruben Dias e Ferro proteggeranno il portiere Vlachodimos, Tavares e Grimaldo invece potrebbero essere i due terzini che formeranno catene esterne con Cervi e Caio. A centrocampo possibilità di vedere Samaris e Fejsa a fare coppia, cambiando rispetto alla prima uscita; davanti si candidano Seferovic e De Tomas, ma attenzione alla possibilità che Taarabt faccia la seconda punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Fiorentina Benfica sono a disposizione le quote messe a disposizione dall’agenzia di scommesse Snai: favorite le Aquile che hanno un valore di 1,75 sul segno 2 che identifica la loro vittoria, mentre il segno 1 da giocare per il successo dei viola arriva a 3,90 volte la cifra che avrete messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, vi farebbe guadagnare invece una cifra corrispondente a 3,85 volte la puntata con questo bookmaker.



