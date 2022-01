Diretta Fiorentina Bologna Primavera/ Streaming video tv: Viola favorita

DIRETTA FIORENTINA BOLOGNA: DERBY DELL’APPENNINO!

Fiorentina Bologna Primavera, in diretta alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, venerdì 28 gennaio 2022, si gioca per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1, che riparte dopo una sosta di oltre un mese, tra le festività e poi purtroppo il Covid che ha fatto slittare diversi turni. Come possiamo presentare la diretta di Fiorentina Bologna Primavera? Francamente, classifica alla mano, dobbiamo dire che la squadra di casa è favorita: campionato finora non esaltante per la Fiorentina, che con 18 punti (ma ben due turni da recuperare) naviga nell’anonimato, ma sempre molto meglio del Bologna che – con una partita giocata in più – ha 10 punti ed è penultimo.

VLAHOVIC ALLA JUVENTUS?/ Calciomercato, c'è l'accordo da 75 milioni con la Fiorentina

Possiamo ricordare che prima di Natale il Bologna aveva rinviato l’ultima partita e la Fiorentina addirittura le ultime due, dunque la sosta è stata ancora più lunga. I rossoblù avevano perso per 2-0 sul campo del Torino il 18 dicembre, per i viola dobbiamo tornare fino al 13 dicembre, curiosamente anche per la Fiorentina sconfitta contro i granata, in quel caso per 2-3. Adesso però è finalmente giunto il momento di ricominciare: cosa succederà in Fiorentina Bologna Primavera?

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Arthur Cabral o Milik per sostituire Vlahovic

DIRETTA FIORENTINA BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Bologna Primavera sarà visibile in chiaro per tutti su Sportitalia 60, l’emittente che è “casa” del campionato Primavera 1 offrirà inoltre il servizio di diretta streaming video, disponibile tramite l’app di Sportitalia o sul sito www.sportitalia.com

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BOLOGNA PRIMAVERA

In questo momento le incognite sono tante per tutti, nelle probabili formazioni di Fiorentina Bologna Primavera dobbiamo ricordare che i toscani di mister Alberto Aquilani non giocano addirittura dal 13 dicembre scorso. Modulo di riferimento comunque è un possibile 4-4-2, le scelte dipenderanno innanzitutto dalle condizioni di forma ma ricordiamo che Toci-Munteanu potrebbe essere la coppia di riferimento in attacco.

Calciomercato Fiorentina/ Tottenham su Amrabat, tre candidati per sostituire Vlahovic

Il Bologna non gioca dal 18 dicembre, dunque anche il suo allenatore Luca Vigiani dovrà essere molto cauto: in questo caso il modulo di riferimento potrebbe essere il 3-5-2, con il figlio d’arte Pagliuca che a differenza del padre è attaccante e potrebbe agire con Paananen al suo fianco nel reparto offensivo dei rossoblù.



© RIPRODUZIONE RISERVATA