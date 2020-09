Diretta Fiorentina Bologna primavera/ Streaming video tv: Viola favoriti al 1^ turno

Fiorentina Bologna primavera, diretta dall’arbitro Eugenio Scarpa, è la partita in programma oggi sabato 19 settembre 2020 al campo Gino Bozzo: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. E’ dunque con un big match che si accende la prima giornata del campionato primavera 1 dopo oltre cinque mesi di stop a tutte le competizioni, finalmente si torna a giocare e davvero gli appassionati sono impazienti di rivedere i loro beniamini. E in tal senso siamo sicuri che la diretta tra Fiorentina e Bologna primavera ci offrirà grande spettacolo, benchè verrà disputata a porte chiuse. A Firenze ecco pronti a dare spettacolo i viola di Mister Aquilani che solo pochi giorni fa hanno aperto ufficialmente le danze a dando a vincere la finale della Coppa Italia primavera, battendo il Verona per 1-0. I viola, tra i protagonisti delle ultime stagioni, oggi affronteranno in casa la formazione emiliana di Luciano Zauri (che ad agosto ha preso il posto di Troise), pronta a riscattarsi dopo una passata stagione un poco al di sotto delle attese. L’anno scorso infatti i felsinei non erano andati oltre alla nona posizione nella classifica, cristallizzata al momento dello stop per lo scoppio della pandemia, ma per quest’anno Zauri e i suoi hanno in mente obbiettivi ben più alti: servirà però partire forte, già da oggi pomeriggio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Bologna Primavera è affidata a Sportitalia, che dunque potrà essere seguita da tutti gli appassionati attraverso il digitale terrestre, sul canale 60. In alternativa, e in assenza di un televisore, sarà la stessa emittente a fornire il servizio di diretta streaming video, e allora in questo caso basterà visitare il sito www.sportitalia.com, senza costi aggiuntivi, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BOLOGNA PRIMAVERA

Alla vigilia della prima giornata del Campionato 2020-21 è certo cosa difficile immaginare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni del big match di Firenze. Pure alla vigilia della diretta tra Fiorentina e Bologna Primavera, per l’11 viola di Aquilani non esitiamo a immaginare un 4-3-3 di partenza, dove pure troveranno posto dal primo minuto in attacco soffi, Spalluto e Pierozzi. A centrocampo il fulcro del reparto sarà il solito Krastev, ma al suo fianco sono ancora aperte le posizioni per la mezz’ala. Ballottaggi in corso a poche ore dal fischio d’inizio anche per la difesa a 4, dove al momento paiono confermati solo i centrali Dalle Mura e Dutu. Per quanto riguarda l’11 di Zauri ecco che possiamo ipotizzare uno speculare 4-3-3, dove in difesa verranno ancora confermati Acampora, Kjailoti, Cudini e Lunghi. Per la mediana il punto di riferimento sarà il solito Pagliuca, mentre in attacco ecco che ci sarò spazio per Rabbi e Stanzani dal primo minuto.

