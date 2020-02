Diretta Sampdoria Bologna Primavera/ Streaming video e tv: big match in terra ligure

Sampdoria Bologna primavera, diretta dall’arbitro Alberto Ruben Arena, sabato 22 febbraio 2020, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato Primavera 1: fischio d’inizio previsto per le ore 14.30. Dopo l’ultimo pareggio in casa della Lazio i blucerchiati hanno mantenuto il sesto posto in zona play off, ma sono stati agganciati a quota 28 punti dai cugini del Genoa. Per la Samp prosegue comunque una lunga serie positiva che le ha permesso di scalare la classifica, 9 risultati utili consecutivi con 5 vittorie e 4 pareggi in questa striscia. E’ decisamente in serie sì anche il Bologna primavera, che battendo 3-1 in casa la Roma ha messo in fila la sua terza vittoria consecutiva, dopo quelle ottenute in trasferta contro Napoli e Chievo. 9 punti che hanno dato la spinta ai felsinei, ora a -3 proprio dalla Sampdoria e dalla zona play off.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Bologna Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sampdoria Bologna primavera, sabato 22 febbraio 2020, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato Primavera 1. La Sampdoria primavera allenata da Cottafava dovrebbe scegliere il 3-4-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Raspa; Angilieri, Rocha, Veips; Askildsen, Canovi, Francofonte, Siatonuis; Prelec, D’Amico, Balde. Il Bologna primavera guidato in panchina da Emanuele Troise sarà chiamata a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Molla, Lunghi, Bonini, Mazza, Portanova, Saputo, James, Ruffo, Cangiano, Stanzani, Juwara.



© RIPRODUZIONE RISERVATA