Diretta/ Lazio Fiorentina, streaming video tv: sfida rovente (Serie A)

DIRETTA LAZIO FIORENTINA: SFIDA DELICATA!

Lazio Fiorentina, in diretta domenica 29 gennaio 2023 alle ore 18.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie A. Di fronte due squadre che giocano un ottimo calcio ma reduci da un periodo di forma e di risultati diametralmente opposto.

La Lazio è terza in classifica con 37 punti, frutto di undici vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. Due successi di fila per i biancocelesti, che nell’ultimo turno hanno distrutto 4-0 il Milan. La Fiorentina, invece, occupa l’undicesimo posto con 23 punti, frutto di sei vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte. Due ko per i viola: 2-0 contro la Roma e 0-1 contro il Torino.

LAZIO FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Fiorentina non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di Lazio Fiorentina sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FIORENTINA

Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano alle prese con gli ultimi ballottaggi del caso, andiamo a scoprire le probabili formazioni del confronto dell’Olimpico. Partiamo dalla Lazio, il modulo è sempre il 4-3-3: Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Passiamo adesso alla Fiorentina, che opta per il 4-2-3-1: Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Duncan, Ikonè, Bonaventura, Kouame, Jovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per i bookmakers la Lazio è favorita sulla Fiorentina. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse del match con i numeri di Eurobet: la vittoria della Lazio è a 2,10, il pareggio è a 3,30, mentre il successo della Fiorentina paga 3,60. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di reti: Under 2,5 a 1,83 e Over 2,5 a 1,88. Più distanza invece tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,68 e 2,05.

