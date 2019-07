Diretta Fiorentina Chivas/ Streaming video e tv: esordio dei viola nella ICC 2019

Fiorentina Chivas si gioca alle ore 3:00 della mattina italiana di mercoledì 17 luglio, presso il Toyota Park di Bridgeview in Illinois: inizia il cammino della squadra viola nella International Champions Cup 2019, il torneo internazionale che, nel corso dell’estate, ci tiene compagnia con tante partite tra big europee e non solo. Quest’anno ai nastri di partenza ci sono 12 formazioni, tra cui quattro italiane: la formula prevede una classifica finale ma il girone non è esattamente “all’italiana”, nel senso che non tutte le formazioni si affrontano. Dopo aver giocato un’amichevole “blanda” contro il Real Vicenza, i viola sono atterrati a Chicago e, a ranghi sostanzialmente completi, affrontano un’interessante manifestazione per testare le loro possibilità, aprendo appunto contro la squadra messicana di Guadalajara che è forse il test meno probante tra tutti. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Fiorentina Chivas, mentre possiamo intanto valutare in che modo Vincenzo Montella farà giocare la sua squadra in questa amichevole.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Chivas sarà disponibile su Sportitalia: il canale non è più sul satellite e dunque l’appuntamento sarà esclusivamente al numero 60 del vostro televisore. Resta valida invece l’alternativa del sito ufficiale: su sportitalia.com potrete infatti seguire la partita di International Champions Cup 2019 in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e usufruendo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CHIVAS

Per Fiorentina Chivas, Montella potrebbe disporre i viola con il canonico 4-3-3: da valutare se Federico Chiesa (che potrebbe ancora partire) e Milenkovic, che si sono appena aggregati al gruppo, saranno subito impiegati ma potremmo puntare su una squadra con Dragowski tra i pali, due difensori centrali come Ceccherini e appunto Milenkovic mentre a destra potrebbe giocare il giovane Ranieri, mandando invece Biraghi a coprire la corsia mancina. Dubbi a centrocampo, dove Bryan Dabo corre per essere il punto di riferimento; al suo fianco possono esserci Benassi ed Eysseric ma è possibile anche che dal primo minuto si veda qualche giovane tra i tanti che sono stati convocati per gli impegni internazionali. Davanti, Chiesa si gioca idealmente il posto con Sottil: possono anche giocare entrambi oppure Eysseric può avanzare nel tridente, la prima punta sarà verosimilmente uno tra Giovanni Simeone, Vlahovic e Baez.



© RIPRODUZIONE RISERVATA