Diretta/ Fiorentina Frosinone Primavera streaming video tv: viola contro gli ultimi (oggi 27 gennaio 2024)

DIRETTA FIORENTINA FROSINONE, PADRONI DI CASA IN FORMA

La diretta Fiorentina Frosinone Primavera, in programma sabato 27 gennaio alle ore 15:00, racconta della 19esima giornata del massimo campionato giovanile. I toscani viaggiano a gonfie vele avendo solamente fatto punti in questo 2024, iniziato con il 2-2 col Monza e proseguito con tre vittorie in altrettante partite disputate contro Milan per 4-2, Atalanta per 2-1 e recentemente il 3-0 inflitto ai cugini toscani dell’Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER/ Diretta tv: Asllani e Frattesi saranno titolari (27 gennaio 2024)

Il Frosinone, in caduta libera da ormai diverso tempo, si è tolta la soddisfazione di trovare il primo successo stagionale contro il Sassuolo per 2-0. Prima però un filotto di quattro sfide perse di fila con Cagliari per 4-2, Atalanta e Sampdoria col punteggio di 3-1 e infine il 2-0 casalingo contro il Milan di Abate.

Diretta/ Frosinone Cagliari (risultato finale 3-1): ribaltone e vendetta per i ciociari! (21 gennaio 2024)

FIORENTINA FROSINONE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Fiorentina Frosinone Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

FIORENTINA FROSINONE PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Frosinone Primavera vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-1-2. In porta Tognetti, terzetto arretrato che vedrà titolari Romani, Baroncelli e Biagetti. Gli esterni saranno Fortini e Spaggiari mentre Ievoli e Harder in mediana. Rubino agirà invece dietro a Sane e Braschi.

Diretta/ Frosinone Sassuolo Primavera (risultato finale 2-0): prima vittoria ciociara! (21 gennaio 2024)

Modulo simile ma senza trequartista per il Forsinone che opta per un 3-5-2. Tra i pali Palmisani, difesa a tre con Ioannou, Cesari e Severino. A centrocampo, da destra verso sinistra, folta presenza con Bouabre, Cichella, Molignano, Boccia e infine Romano. In attacco tandem offensivo Luna e Salvini.

FIORENTINA FROSINONE PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Fiorentina Frosinone Primavera danno favorita la squadra di casa a 1.50. Secondo bet365, la X vale 4.10 mentre il 2 fisso ben cinque volte la posta in palio.

Molto alte le probabilità di Over 2.5, a 1.61 contro i 2.10 dell’Under. I bookamkers vedono il Gol anche più fattibile del No Gol, 1.63 a 2.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA