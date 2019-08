Diretta Fiorentina Galatasaray/ Risultato live: nel nome di Terim (amichevole)

Fiorentina Galatasaray, in diretta dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, è la partita amichevole in programma questa sera, domenica 11 agosto, con fischio d’inizio alle ore 21.00. Si tratta naturalmente di un bel test per la squadra di Vincenzo Montella a due settimane dall’inizio del campionato, ma soprattutto Fiorentina Galatasaray sarà una partita speciale per Fatih Terim, al quale Firenze e la Viola sono rimasti nel cuore nonostante l’esperienza dell’Imperatore turco alla guida della Fiorentina sia stata piuttosto breve. Dal punto di vista più strettamente tecnico, sarà invece per i gigliati una nuova tappa di una estate intensa, caratterizzata dalla partecipazione alla International Champions Cup, al termine della quale il ritorno in patria era stato caratterizzato dall’amichevole contro il Livorno. C’è molta curiosità attorno al nuovo corso di Rocco Commisso, sicuramente già oggi si sentirà tutto l’affetto del pubblico di Firenze.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Galatasaray non dovrebbe essere garantita da alcuna emittente e non si segnala nemmeno una diretta streaming video per questa amichevole di sicuro interesse. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network della Fiorentina, ma anche del Galatasaray.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA GALATASARAY

Parlando delle probabili formazioni di Fiorentina Galatasaray, per i viola possiamo fare riferimento alle scelte di Vincenzo Montella per la precedente partita amichevole contro il Livorno, derby toscano deciso da un gol di Sottil al 14’ minuto del secondo tempo. La formazione titolare della Fiorentina era stata schierata con il modulo 4-3-3 e i seguenti interpreti: Dragowski in porta; davanti a lui linea difensiva a quattro con Venuti, Pezzella, Milenkovic e Biraghi (anche Lirola è un nome da tenere in considerazione); nel terzetto di centrocampo Benassi, Cristoforo e Castrovilli; infine il tridente d’attacco composto da Chiesa (che naturalmente è sempre il nome più atteso), Boateng e Sottil.



