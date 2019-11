Diretta Fiorentina Genoa Primavera/ Streaming video tv: scontro per i playoff

Fiorentina Genoa Primavera, diretta dall’arbitro Michele Di Cairano della sezione Aia di Ariano Irpino, aprirà il programma dell’ottava giornata di Primavera 1, essendo fissata alle ore 11.00 di stamattina, sabato 9 novembre 2019. Si tratterà di una sfida di alta classifica in questo Fiorentina Genoa Primavera: i viola infatti hanno raccolto finora 10 punti e vogliono consolidare la propria posizione in zona playoff, ma il Genoa sta facendo ancora meglio, perché i rossoblù liguri – pur avendo disputato una partita in meno – sono addirittura a quota 13 punti e di conseguenza stanno iniziando a fare qualche pensierino su un campionato da protagonisti assoluti. Nella scorsa giornata la Fiorentina ha pareggiato 1-1 sul campo del Napoli, mentre il Genoa ha visto rinviare la partita contro la Juventus e di conseguenza l’ultimo riferimento per il Grifone è la sconfitta sul campo della Roma di due settimane fa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Fiorentina Genoa Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore (eventualmente raggiungibile al 5060 dal satellite) e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA GENOA PRIMAVERA

Vediamo anche quali potrebbero essere le probabili formazioni per Fiorentina Genoa Primavera. I padroni di casa di Emiliano Bigica ci potrebbero proporre il modulo 4-3-3 con Brancolini in porta e davanti a lui difesa a quattro con i due centrali Dutu e Chiti, Edoardo Pierozzi a destra e Ponsi a sinistra. Nel terzetto di centrocampo invece i titolari viola potrebbero essere Hanuljak, Bianco e Lovisa, mentre nel tridente d’attacco potremmo vedere Niccolò Pierozzi e Koffi ai fianchi del centravanti Duncan. Per quanto riguarda il Genoa di Luca Chiappino, potremmo invece prendere come base un 4-3-1-2, con questi possibili titolari: Vodisek in porta; Piccardo, Ruggeri, Raggio e Thiago Goncalves da destra a sinistra nella difesa a quattro; Zennaro, Rovella e Masini per formare il terzetto di centrocampo; infine Kallon trequartista alle spalle dei due attaccanti, Bianchi e Moro.



