Diretta Napoli Fiorentina Primavera/ Streaming video tv: viola in forte crescita

Napoli Fiorentina Primavera, diretta dal signor Giuseppe Collu sabato 2 novembre alle ore 13.00, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. In campionato i viola sono reduci da quattro risultati utili consecutivi ottenuti con la vittoria contro la Roma e tre pareggi contro Torino, Chievo e Fiorentina, ma sono anche stati sconfitti nell’ultima sfida di Supercoppa contro la Fiorentina. E’ sfumata al Gewiss Stadium, in una partita molto combattuta, la possibilità di mettere un trofeo in bacheca, ora all’orizzonte c’è la sfida a un Napoli penultimo in classifica, reduce da un pari in casa del Chievo penultimo. Gli azzurri di Roberto Baronio, gravati anche dall’avventura in UEFA Youth League in questa stagione, con Torino e Juventus sono al momento la sorpresa negativa del torneo, a ridosso della zona play out dopo un avvio che ha portato solo 5 punti nei primi 6 impegni disputati.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Fiorentina Primavera sarà visibile in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 di Sportitalia, che detiene l’esclusiva del campionato Primavera 1 sul digitale terrestre. La diretta streaming video via internet della partita si potrà seguire collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Napoli Fiorentina Primavera, sabato 2 novembre alle ore 13.00, sfida valevole per la settima giornata del campionato Primavera 1. 3-5-2 per il Napoli allenato da Roberto Baronio, così schierato: Idasiak, Zanoli, Costanzo, Manzi, Vrikkis, Mamas, Zanon, Zedadka, Esposito, Vianni, Sgarbi. Risponderà la Fiorentina di Emiliano Bigica disposta in campo con un 4-2-3-1: Brancolini, Ponsi, Rasmussen, Dutu, Simonti, Bianco, Simic, Lovisa, Vlahovic, Pierozzi, Gorgos.



