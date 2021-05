Diretta Fiorentina Genoa primavera/ Streaming video tv: viola in cerca di riscatto

DIRETTA FIORENTINA GENOA PRIMAVERA: MATCH DELICATO PER I TOSCANI

Fiorentina Genoa primavera, diretta dall’arbitro Marco D’Ascanio, è la partita in programma oggi, domenica 9 maggio 2021, con fischio d’inizio previsto per le ore 10.30. Siamo nel vivo della 22^ giornata del primo campionato giovanile e con la diretta tra Fiorentina e Genoa primavera di questa mattina siamo pronto a vivere un match importante, tra due squadre in cerca di riscatto. Padroni di casa saranno i gigliati di Aquilani, che pur vincitori della Coppa Italia di categoria, pure proseguono un trend assolutamente negativo in campionato.

La squadra viola anzi sarà in campo oggi avendo ben tre KO di fila a cui porre rimedio (contro Cagliari, Empoli e Lazio, con risultati veramente drammatici) e che l’hanno fatta scivolare fino alla 12^ posizione della graduatoria. Distante appena un paio di gradini il Genoa primavera di Chiappino, che pure nelle ultime settimane non ha avuto di che festeggiare. Il grifone tra pareggi (l’ultimo col Cagliari) e sconfitte è dal 3 di aprile che non incassa i tre punti e sarà difficile oggi riscattarsi.

DIRETTA FIORENTINA GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Genoa Primavera sarà garantita da Sportitalia, emittente che si occupa delle partite del campionato 1: in questo caso l’appuntamento è sul canale 60 del digitale terrestre, ma come sempre ci sarà la possibilità di seguire il match attraverso i servizi di diretta streaming video. Utilizzando dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone si potrà dunque installare l’APP Sportitalia oppure visitare direttamente, e senza costi aggiuntivi, il sito ufficiale www.sportitalia.com che trasmette tutti match del campionato Primavera.

DIRETTA FIORENTINA GENOA PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta tra Fiorentina e Genoa primavera, big match della 22^ giornata del campionato giovanile, ipotizziamo che entrambi gli allenatori vorranno confermare un po’ i soliti big, tenuto conto anche della gran necessità oggi di fare bottino pieno. Ecco che allora i viola di Aquilani punteranno ancora sul 3-5-2, ma pure non scordiamo che il tecnico dovrà fare a meno degli squalificati Neri e Frison. Senza il numero 2 avremo dunque Ghilardi in difesa in compagnia di Chiti e Fiorini, mentre a centrocampo sarà spazio dal primo minuto per Krastev, con Corradini e Bianco e il duo Pierozzi-Milani sull’esterno: Spalluto e Munteanu saranno le prime scelte in attacco. Speculare 3-5-2 anche per il Genoa, con Chiappino che dovrebbe riproporre il duo Della Pietra-Kallon in attacco. Per l’ampio reparto a centrocampo sarà spazio per Sadiku, Besaggio e Turchet al centro, mentre toccherà a Zaccone e Dellepiane agire dal primo minuto sull’esterno: Gjini, Dumbrvanu e Serpe saranno i titolari in difesa.



