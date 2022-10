Diretta/ Fiorentina Inter Primavera streaming video tv: Chivu cerca la riscossa

DIRETTA FIORENTINA INTER PRIMAVERA: OSPITI IN CRISI NERA

Fiorentina Inter Primavera, in diretta sabato 22 ottobre 2022 alle ore 13.00 presso lo Campo Gino Bozzi – Due strade di Firenze, sarà una sfida in programma per la nona giornata del campionato Primavera 1 2022/2023. Di fronte due tra le squadre più forti del torneo, ma in difficoltà: i viola hanno raccolto due ko di fila, i nerazzurri occupano addirittura il penultimo posto.

La Fiorentina di Aquilani ha raccolto 14 punti nelle prime otto giornate, frutto di quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte. I viola nell’ultimo turno sono stati sconfitti 3-2 dall’Atalanta. L’Inter, invece, ha pagato il ricambio in rosa e ha raccolto solo cattivi risultati: tre pareggi e cinque sconfitte, magro bottino di 3 punti. Il Biscione nell’ultimo turno ha perso 0-1 contro il Sassuolo.

FIORENTINA INTER PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Fiorentina Inter Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 61 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Fiorentina Inter Primavera della 9^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER PRIMAVERA

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Fiorentina Inter Primavera al via tra pochi istanti. Partiamo dalla formazione allenata da Alberto Aquilani, in campo con il 4-3-3: Martinelli, Elia, Krastev, Baroncelli, Kayode, Vitolo, Falconi, Nardi, Favasuli, Sene, Di Stefano. Passiamo adesso agli ospiti guidati da Chivu, schierati con il 3-5-2: Botis, Guercio, Stankovic, Fontanarosa, Zanotti, Kamate, Di Maggio, Gryger, Pelamatti, Carboni, Curatolo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Fiorentina Inter sono molto equilibrate. Prendiamo come riferimento i dati di Goldbet: la vittoria della Fiorentina è a 2,15, il pareggio è quotato 3,80, entre il successo dell’Inter è a 2,65. Secondo i bookmakers sarà una gara ricca di reti: Under 2,5 a 2,40 e Over 2,5 a 1,44. Ancora più squilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,39 e 2,55.

