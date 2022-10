Diretta Fiorentina Inter/ Streaming video tv: Cabral sfida Lautaro (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA INTER: ITALIANO A CORTO DI PUNTI

Fiorentina Inter, in diretta sabato 22 ottobre 2022 alle ore 20.45 dallo Stadio Artemio Franchi di Firenze, è una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Una sfida di alto livello tra due squadre a caccia di continuità dopo un avvio di stagione tra luci e ombre.

La Fiorentina ha raccolto 10 punti nelle prime dieci giornate, frutto di due vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. La formazione di Italiano nell’ultimo turno ha pareggiato 1-1 contro il Lecce. L’Inter, invece, è a quota 18 punti, raccolti grazie a sei vittorie e quattro sconfitte. I nerazzurri arrivano a questo appuntamento dalle vittorie per 1-2 sul Sassuolo e per 2-0 sulla Salernitana.

COME VEDERE LA PARTITA FIORENTINA INTER IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta tv di Fiorentina Inter sarà garantita dai canali della televisione satellitare: nello specifico vi dovrete riferire a Sky Sport Uno o Sky Sport Calcio (rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder), appuntamento riservato agli abbonati con la possibilità di diretta streaming video Fiorentina Inter grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente è la piattaforma DAZN, che fornisce tutte le partite di Serie A: anche qui la visione è in mobilità e riservata ai clienti, ricordando che si potrà utilizzare anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet, e che i canali DAZN sono disponibili anche sul decoder di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Fiorentina Inter, al via tra pochi minuti. Iniziamo con i viola, privi di Castrovilli, Sottil, Jovic e Gollini. Diverse assenze di spicco per Italiano, che opta per il consueto 4-3-3: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Mandragora, Barak, Nico Gonzalez, Cabral, Kouame. Passiamo adesso al Biscione, con Inzaghi ancora privo di Brozovic e Lukaku. Nerazzurri schierati con il 3-5-2: Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Dzeko, Lautaro Martinez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Fiorentina Inter vedono favorita la formazione ospite. Prendiamo come riferimento le quotazioni fornite dall’agenzia Eurobet: la vittoria della Fiorentina è a 3,60, il pareggio è quotato 3,50, mentre la vittoria dell’Inter è a 2,05. Secondo i bookmakers, la gara potrebbe regalare parecchie sorprese: Under 2,5 a 1,95 e Over 2,5 a 1,75. Ancora più squilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,62 e 2,15.











