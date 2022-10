Diretta Inter Salernitana/ Streaming video tv: Inzaghi per vincere (Serie A)

DIRETTA INTER SALERNITANA: VITTORIA SCONTATA!

Inter Salernitana, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, è il lunch match che alle ore 12.30 di oggi, 16 ottobre 2022, aprirà la domenica di Serie A per la decima giornata. Partita da vincere per l’Inter di Simone Inzaghi, che dopo il successo sul campo del Sassuolo deve trovare la continuità per migliorare la propria posizione in classifica, sfruttando magari anche l’entusiasmo certamente generato dall’eccellente doppia sfida contro il Barcellona, con vittoria casalinga e pareggio al Camp Nou al termine di una prestazione da incorniciare, 4 punti che pongono l’Inter vicinissima agli ottavi di finale di Champions League e ora dedita alla rimonta in campionato.

Attenzione però alla Salernitana di Davide Nicola, reduce dalla vittoria contro il Verona e più in generale buona protagonista della prima parte del campionato (fatte naturalmente le debite proporzioni) grazie a una classifica che possiamo giudicare buona per una società che ha naturalmente come unico obiettivo la salvezza, ottenuta in modo “miracoloso” nella scorsa stagione – e con doppia sconfitta 5-0 contro l’Inter. Sarà quindi un mezzogiorno (e mezzo) vibrante a San Siro, la diretta di Inter Salernitana rilancerà i nerazzurri anche in campionato?

INTER SALERNITANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Salernitana sarà una delle tre garantite in questa giornata di Serie A anche sui canali di Sky Sport, di conseguenza aumenteranno pure le possibilità di seguire la diretta streaming video di Inter Salernitana, tramite Sky Go oltre che DAZN, dove le partite del massimo campionato sono naturalmente trasmesse tutte ad ogni giornata.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SALERNITANA

Proviamo ad analizzare anche le probabili formazioni per la diretta di Inter Salernitana. Per Simone Inzaghi possibile turnover dopo Barcellona, anche se la prossima settimana non ci sarà la Champions. Sarà comunque importante scoprire ad esempio se in porta giocherà Handanovic oppure Onana; in difesa si ripropone anche il dubbio Acerbi-De Vrij, con l’italiano favorito stavolta per affiancare Skriniar e Bastoni. Potrebbe esserci anche il rilancio di Asllani, favorito quindi per giocare da regista con Barella e uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan ai suoi fianchi, mentre sulle fasce ci potrebbe essere qualche dubbio in più, ma scegliamo Dumfries e Gosens, rilanciato dal gol a Barcellona. Infine, anche considerate le condizioni degli altri attaccanti, in avanti ecco Dzeko e Lautaro Martinez.

Sul fronte ospite, Davide Nicola può disegnare un modulo 3-5-2 speculare a quello nerazzurro, che potrebbe avere questi undici titolari: Sepe in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Gyomber, Daniliuc e uno tra Lovato e Bronn; il grande ex Candreva aprirà sulla destra un folto centrocampo a cinque che poi dovrebbe vedere titolari anche Kastanos, L. Coulibaly, Vilhena e Mazzocchi procedendo verso sinistra; infine in attacco la Salernitana dovrebbe schierare Dia con uno fra Piatek e Bonazzoli, in un caso sarebbe “derby” e nell’altro invece un ex nerazzurro.

PRONOSTICO E QUOTE

Possiamo infine osservare che i padroni di casa partiranno nettamente favoriti, uno sguardo al pronostico sulla diretta Inter Salernitana in base alle quote Snai ci dice che il segno 1 è quotato a 1,30, mentre poi si sale a 5,75 sul segno X in caso di pareggio e fino a 9,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse la Salernitana.

