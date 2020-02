Diretta Fiorentina Juventus Primavera/ Streaming video tv: Coppa Italia, semifinale

Fiorentina Juventus Primavera, partita diretta dal signor Luca Zufferli, vale come semifinale di andata nella Coppa Italia Primavera 2019-2020: squadre in campo alle ore 17:00 di mercoledì 5 febbraio, impegnate in una classica che porta in dote anche una bella rivalità tra le due società (come del resto è stato evidenziato la scorsa domenica, dopo la partita di Serie A). I viola, che per arrivare qui hanno eliminato il Genoa e poi il Milan, hanno anche perso l’ultimo impegno di campionato cedendo all’Inter in casa, e sono dunque rimasti a due sole vittorie nell’arco di 14 partite, vedendo la loro classifica peggiorare sensibilmente fino all’ingresso nella zona playout. La Juventus è ancora piuttosto ondivaga: finora cammino semplice in Coppa Italia, in campionato i giovani bianconeri occupano il quarto posto e dunque sono in procinto di tornare ai playoff. Sabato scorso hanno ottenuto un preziosissimo successo contro l’Atalanta capolista, quarta vittoria nelle ultime cinque partite. Sarà davvero interessante stabilire quello che succederà oggi nella diretta di Fiorentina Juventus Primavera, anche se dovremo aspettare un paio di settimane per conoscere la finalista; intanto diamo uno sguardo più approfondito a quelle che sono le probabili formazioni previste per questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Juventus Primavera sarà trasmessa su Juventus Tv e Viola Channel: a differenza di quanto è stato comunicato inizialmente dunque questa semifinale di andata della Coppa Italia non sarà appannaggio di Sportitalia, che solitamente fornisce tutte le gare della stagione Under 19. Tutti gli appassionati potranno dunque visitare le due emittenti che si rivolgono in particolar modo ai rispettivi tifosi, ricordando che per entrambe la visione sarà garantita in diretta streaming video con l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS PRIMAVERA

E’ probabili che per Fiorentina Juventus Primavera entrambi gli allenatori diano fiducia ai loro titolari: Emiliano Bigica dovrebbe presentare un 4-3-3 con Dutu e Chiti davanti al portiere Brancolini, due terzini come Ponsi e Simonti e un centrocampo nel quale Lovisa e Alessandro Bianco si giocano una maglia da playmaker, con il supporto di Fruk e Beloko che saranno le mezzali. Nel tridente offensivo Milani e Kukovec sperano di essere titolari, ma eventualmente dovranno scalzare Pierozzi e Spalluto; questi due partono ancora favoriti, a sinistra il posto dovrebbe essere garantito a Christian Koffi. Anche Lamberto Zauli pensa alla miglior undici possibile, con modulo speculare: Israel il portiere, Riccio e Anzolin sulle fasce ad aiutare due centrali difensivi che saranno Vlasenko e Gozzi Iweru. Avremo poi Ahamada e Fagioli come interni di un centrocampo comandato da Filippo Ranocchia (favorito su Leone), mentre il reparto offensivo potrebbe tornare a presentarci titolare Petrelli (doppietta nei quarti) che però dovrà vincere la concorrenza di Da Graça, sugli esterni Kaly Sene e Pablo Moreno sono in vantaggio ma occhio a Tongya, con il quale lo schieramento potrebbe diventare un 4-3-1-2 o un 4-2-3-1.



