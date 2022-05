Diretta Sampdoria Fiorentina/ Streaming video tv: tre punti per l’Europa (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA FIORENTINA: IN PALIO PUNTI PESANTI!

Sampdoria Fiorentina, sarà diretta dall’arbitro Maurizio Mariani della sezione AIA di Aprilia. La gara in programma lunedì 16 maggio alle ore 18:30 dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, è valida per la trentasettesima giornata di Serie A. I blucerchiati sono reduci dalla sconfitta dell’Olimpico subita contro la Lazio, in cui i biancocelesti si sono imposti con il punteggio di 2-0. La squadra di Marco Giampaolo, ha bisogno di punti per centrare l’aritmetica salvezza. La Sampdoria occupa infatti la quindicesima posizione con 33 punti, 4 in più rispetto alla zona retrocessione.

DIRETTA/ Roma Fiorentina Primavera (risultato finale 4-1): poker di Cassano!

La Fiorentina arriva alla gara del Ferraris, dopo l’ottima prestazione contro la Roma, in cui si è imposta con un netto 2-0 sui giallorossi. Grazie a questo risultato, la compagine di Vincenzo Italiano ha interrotto la serie di tre sconfitte consecutive, restando così in piena lotta per un posto nelle competizioni europee. Attualmente occupa la settima posizione in classifica con 59 punti, gli stessi di Atalanta e Roma, ma una delle tre squadre non riuscirà a qualificarsi.

Diretta/ Sampdoria Inter Primavera (risultato finale 0-0): pareggio giusto

DIRETTA SAMPDORIA FIORENTINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Sampdoria Fiorentina di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA FIORENTINA

Vediamo ora le probabili formazioni della diretta Sampdoria Fiorentina, le quali si affronteranno nella gara valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. L’allenatore dei blucerchiati, Marco Giampaolo dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-5-1. Ecco la probabile formazione titolare della Sampdoria per la gara con la Fiorentina: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby, Sabiri; Caputo.

DIRETTA/ Fiorentina Roma (risultato finale 2-0): Viola, riscossa europea

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, dovrebbe rispondere con il consueto modulo 4-3-3. Tra i pali Terracciano, mentre Cabral guiderà l’attacco viola, con Gonzalez ed Ikoné a supportarlo. Ecco la probabile formazione titolare dei gigliati per la sfida del Ferraris contro la Sampdoria: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Sampdoria Fiorentina di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Non sono favoriti i padroni di casa, con il segno 1, abbinato alla vittoria della Sampdoria, quotato 3.75. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X è proposto a 3.75. Sembra invece più probabile un successo esterno della Fiorentina, con il segno 2 quotato 1.87.

© RIPRODUZIONE RISERVATA