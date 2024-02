DIRETTA/ Fiorentina Lazio video streaming tv: dominio biancoceleste negli ultimi incroci (25 febbraio 2024)

DIRETTA FIORENTINA LAZIO: I TESTA A TESTA

La diretta del big match di giornata Fiorentina Lazio inizia tra poco, e in attesa del via allo stadio Artemio Franchi facciamo un breve recap sulle ultime cinque sfide giocate da queste due formazioni. Nelle ultime 5 sfide la Lazio ha avuto la meglio in ben quattro occasioni contro la formazione viola. Successo di misura nel 2021 grazie al gol di Pedro al minuto 52. Nuovo successo, davanti al pubblico del Franchi, il 5 maggio 2022 con le reti di Sergej Milinkovic Savic e Ciro Immobile e uno sfortunato autogol di Cristiano Biraghi.

Vittoria ancora più pesante per la sua romana l’anno successivo con i gol di Matias Vecino, Mattia Zaccagni, Immobile e Luis Alberto. Pareggio tra le due formazioni nella ventesima giornata del campionato di serie A con Nicolò Casale sugli sviluppi di un calcio d’angolo e rete da fuori dell’argentino Nico Gonzalez con Ivan Provedel non colpevole. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni è quella della gara di andata con il gol dei biancocelesti con la rete al minuto 95 di Ciro Immobile. (Marco Genduso)

FIORENTINA LAZIO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Fiorentina Lazio sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Naturalmente, per fruire del servizio, bisognerà essere abbonati: per quanto riguarda l’emittente televisiva si dovrà essere in possesso del pacchetto Calcio mentre per DAZN non c’è differenza tra i pacchetti ergo basterà essere abbonati. Anche la diretta streaming Fiorentina Lazio sarà visibile su entrambe le piattaforme. Per gli abbonati Sky esiste l’applicazione Sky Go che funziona su smartphone, tablet e pc mentre per chi è abbonato a DAZN potrà vedere la partita, oltre che sui dispositivi elencati in precedenza, anche sulla console di gioco.

FIORENTINA LAZIO: SPAREGGIO PER L’EUROPA!

Fiorentina Lazio, in diretta domenica 25 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Sfida che ha il sapore di uno spareggio per le posizioni che valgono l’Europa: la Lazio si è rilanciata in maniera brillante vincendo il recupero contro il Torino, tre punti vitali per i biancazzurri che ora rincorrono a 5 punti di distanza le prime cinque piazze, che altrimenti sarebbero diventate irraggiungibili.

Momento difficile per la Fiorentina che ha perso quattro delle ultime sette partite disputate in campionato, vincendo solo il match casalingo contro il Frosinone in questo periodo e pareggiando nell’ultima trasferta di Empoli. Viola al momento ottavi a quota 38 punti, a 2 lunghezze di distanza dalla Lazio settima ma dovendosi anche guardare le spalle da Napoli e Torino per evitare di trovarsi fuori dall’Europa a fine stagione.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Lazio, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

FIORENTINA LAZIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.











