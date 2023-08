DIRETTA FIORENTINA LECCE/ Video streaming tv: meglio i salentini nello storico recente (27 agosto 2023)

DIRETTA FIORENTINA LECCE: I TESTA A TESTA

I testa a testa nella diretta di Fiorentina Lecce ci raccontano chiaramente di una partita che si è giocata parecchie volte; prendendo in considerazione lo storico recente possiamo notare che i salentini si sono ben difesi nelle ultime dieci uscite contro i viola. Infatti hanno vinto più della Fiorentina: quattro successi contro tre, un dato quasi incredibile, mentre abbiamo anche tre pareggi che, curiosamente, sono tutti 1-1 (uno di questi all’Artemio Franchi, nel gennaio 2011). Sappiamo del resto che la Fiorentina ha avuto anni difficili, e per tre volte è caduta in casa contro il Lecce: le due volte più recenti questa partita è finita 0-1, nel novembre 2019 il gol decisivo per i giallorossi lo aveva segnato Andrea La Mantia all’inizio del secondo tempo.

DIRETTA/ Verona Lecce Primavera (risultato finale 5-1): l'Hellas dilaga nella ripresa! (27 agosto 2023)

È questo il risultato con cui la Fiorentina ha vinto l’ultima partita al Franchi: qui siamo nello scorso campionato, per la precisione a metà marzo per la 27^ giornata: sfortunato autogol di Antonino Gallo su cross di Riccardo Saponara, per completezza di informazioni dobbiamo anche notare che nelle ultime tre partite abbiamo avuto due vittorie dei viola e un pareggio, dunque il Lecce è in fase negativa contro l’avversaria di oggi. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Rapid Vienna Fiorentina (risultato finale 1-0): decide Grull su rigore (24 agosto 2023)

DIRETTA FIORENTINA LECCE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta Fiorentina Lecce si potrà vederla in tv? In verità sarà più correttamente una diretta streaming video: le modalità sono rimaste identiche allo scorso campionato, allora ricordiamo che questa sarà una delle sette partite della seconda giornata di Serie A 2023-2024 visibile solamente per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

FIORENTINA LECCE: ECCO LA PARTITA DELLA SECONDA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A

La diretta Fiorentina Lecce si terrà naturalmente dallo stadio Artemio Franchi di Firenze alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, domenica 27 agosto 2023, si giocherà per la seconda giornata del nuovo campionato di Serie A. Per la Fiorentina di mister Vincenzo Italiano questi sono giorni già molto intensi, dal momento che la diretta di Fiorentina Lecce cade nel mezzo della doppia sfida contro il Rapid Vienna nei playoff di Conference League, anche se in campionato il debutto è stato eccellente, grazie al meraviglioso 1-4 rifilato al Genoa otto giorni fa a Marassi nella prima giornata della nuova Serie A.

Probabili formazioni Rapid Vienna Fiorentina/ Quote, rivoluzione viola? (andata playoff Conference League)

Partenza con il sorriso anche per il Lecce di mister Roberto D’Aversa, che è infatti reduce da una prestigiosa vittoria in rimonta contro la Lazio domenica scorsa, al termine di una partita che ha messo in evidenza anche notevoli qualità in termini di personalità e carattere per il sodalizio salentino, che punta quindi con fiducia all’obiettivo della salvezza. Per il Lecce tuttavia oggi ci sarà un esame sicuramente molto impegnativo: che cosa ci dirà quindi fra poche ore la diretta di Fiorentina Lecce?

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LECCE

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta Fiorentina Lecce, pur considerando che i viola in questi giorni sono impegnati anche in Conference League e quindi il turnover potrebbe essere fondamentale. In ogni caso, nel modulo 4-2-3-1 di mister Vincenzo Italiano proviamo ad indicare il portiere Terracciano protetto dai quattro difensori Dodò, Milenkovic, Ranieri e Biraghi da destra a sinistra; nel cuore della mediana gigliata ecco invece Mandragora e Arthur Melo; sulla trequarti da destra a sinistra potrebbero agire Gonzalez, Bonaventura e Brekalo a sostegno del centravanti Nzola.

La risposta del Lecce di mister Roberto D’Aversa per l’affascinante trasferta allo stadio Artemio Franchi dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: in porta Falcone; davanti a lui la difesa a quattro formata da Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo; a centrocampo ecco il terzetto composto da Rafia, Ramadani e Gonzalez; infine il tridente offensivo con Strefezza e Banda ali ai fianchi del centravanti giallorosso, che dovrebbe essere Almqvist.

FIORENTINA LECCE: ECCO IL PRONOSTICO E QUOTE DELLA PARTITA

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Fiorentina Lecce in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede nettamente favoriti i padroni di casa viola: il segno 1 infatti è quotato a 1,57, poi si sale a quota 4,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a 6,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere il Lecce questa sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA