Diretta Fiorentina Napoli Primavera/ Streaming video tv: i viola cercano il riscatto!

DIRETTA FIORENTINA NAPOLI PRIMAVERA: OBIETTIVI DIVERSI!

Fiorentina Napoli Primavera, in diretta dal Campo Gino Bozzi-Due Strade alle ore 16:00 di venerdì 20 gennaio, è un altro degli anticipi per la 15^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023. Si affrontano due squadre che hanno obiettivi diversi: la Fiorentina lotta per un posto nei playoff che attualmente avrebbe, virtualmente potrebbe anche essere una candidata allo scudetto (del resto ha una serie ottima in Coppa Italia, proprio a livello di trofei) ma è anche reduce da una sconfitta, perché è caduta sul campo del Lecce e quindi ha mancato una bella occasione per un ulteriore miglioramento.

Il Napoli invece vuole evitare il playout, come era già accaduto nella passata stagione: ha giocato la Youth League venendone subito eliminato, ha perso il passo in campionato ma se non altro ha battuto due volte la Juventus in poco tempo, prima in Coppa Italia e poi con un bel 2-1 in campionato, lasciando intendere di poter fare un salto di qualità. Sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Fiorentina Napoli Primavera; aspettando che si giochi, proviamo a capire in che modo i due allenatori potrebbero presentarsi in campo, leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA FIORENTINA NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Napoli Primavera sarà trasmessa da Sportitalia: è questa emittente che si occupa di fornire tutte le partite del campionato 1, ovvero quello principale per la categoria Under 19. Ricordiamo che la visione del match, salvo variazioni di palinsesto, dovrebbe essere disponibile al canale 60 del vostro telecomando ma anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e del quale si può usfruire visitando il sito www.sportitalia.com oppure, in alternativa, installando la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI PRIMAVERA

In Fiorentina Napoli Primavera Alberto Aquilani dispone la sua squadra con un 4-3-3 come sempre. In porta va Martinelli; davanti a lui una linea difensiva con Krastev e Lucchesi centrali mentre a correre sulle fasce sono Vigiani e Favasuli. In mediana a tenere in mano le redini del gioco dovrebbe essere Berti, con Vitolo e Falconi che opereranno in qualità di mezzali; abbiamo poi il tridente offensivo, e qui dovrebbe esserci spazio per Toci da prima punta con due esterni che garantiscono gol e assist come Capasso e Distefano.

Il Napoli di Nicolò Frustalupi gioca invece con il solito 3-4-2-1: davanti a Boffelli dovremmo vedere Obaretin, Benedetto Barba e D’Avino schierati in linea, e due terzini che alzano la loro posizione a centrocampo e saranno Marchisano e Giannini. Iaccarino e Gioielli in mezzo al campo; a fare coppia con Spavone sulla trequarti il ballottaggio è tra Lorenzo Russo e Alastuey con il primo che dovrebbe essere favorito; poi la prima punta, che sarà Leonardo Rossi anche se Pesce può a buon diritto giocarsi la maglia da titolare.

