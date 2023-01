Diretta/ Lecce Fiorentina Primavera streaming video e tv: viola all’esame giallorosso

DIRETTA LECCE FIORENTINA PRIMAVERA: AQUILANI VUOLE VINCERE

La diretta di Lecce Fiorentina, gara in programma sabato 14 gennaio alle ore 13:30, vede i viola reduci dal pesante successo contro la capolista Roma affrontare i giallorossi, capaci di fermare la Juventus a Vinovo sullo 0-0. Dunque, entrambe le squadre arrivano da risultati importanti e vorranno fare il possibile per riconfermarsi. Nelle ultime cinque partite la Fiorentina di Alberto Aquilani non hanno mai pareggiato, dividendosi tra tre vittorie e due sconfitte con nove gol fatti e solo cinque subiti.

Il Lecce invece non stava attraversando a dire il vero un buon periodo prima delle ultime due partite. Infatti, le tre sconfitte tra fine ottobre e inizio novembre avevano fatto affossare i pugliesi, abili poi a riscattarsi battendo il Milan e pareggiando con la Juventus. Risultati che hanno aggiunto quattro punti che hanno fatto risalire il Lecce a metà classifica.

LECCE FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Lecce Fiorentina Primavera verrà trasmessa in diretta su Sportitalia Solocalcio, l’emittente di riferimento per tutto il campionato di categoria. L’appuntamento sarà dunque in chiaro e si potrà vedere senza pagare abbonamenti attraverso la televisione. Inoltre, è possibile anche vedere la diretta streaming video di Lecce Fiorentina Primavera direttamente sul sito www.sportitalia.com su PC, tablet e smartphone oppure scaricando l’app di Sportitalia su tutti i dispositivi, compreso su smart tv.

LECCE FIORENTINA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lecce Fiorentina vedranno i padroni di casa confermare il 4-3-3 che tanto bene ha fatto in casa della Juventus con Borbei in porta, Munoz sulla destra, Pascalau sul lato mancino e la coppia Dorgu-Hasic come cerniera difensiva, sperando di replicare la prestazione egregia delle ultime uscite. Centrocampo con Samek, Vulturar in regia e Berisha con il tridente offensivo formato da Corfitzen, sfortunato in occasione del palo nel match di Vinovo, Burnete centravanti e Salomaa a chiudere il trio.

Anche la Fiorentina dovrebbe dar fiducia all’undici titolare che è riuscita a battere la Roma prima in classifica. Albero di Natale per Aquilani, 4-3-2-1 con Martinelli tra i pali, linea difensiva composta da Vigiani, Krastev, Lucchesi e Favasuli. Berti, assistman nel 2-1 decisivo contro i giallorossi, agirà da mezzala destra con Falconi e Vitolo a concludere il reparto. Capasso, protagonista assoluta con una doppietta nello scorso turno di campionato, sarà uno dei due trequartisti designati insieme a Di Stefano con l’obiettivo di facilitare il compito al centravanti Toci.

