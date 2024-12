PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER: CHI GIOCA IL POSTICIPO DI LUSSO?

Ci tuffiamo adesso nelle probabili formazioni Lazio Inter, un appuntamento imperdibile per capire quali siano le intenzioni di Marco Baroni e Simone Inzaghi verso il grande posticipo che chiuderà stasera la giornata di Serie A. La Lazio ci arriva con il morale altissimo, perché i biancocelesti sono la migliore squadra del momento, con la doppia vittoria contro il Napoli fra Coppa Italia e campionato seguita dal successo sul campo dell’Ajax in Europa League. Il ciclo di ferro per ora ha esaltato la Lazio, che calando il poker si candiderebbe definitivamente per lo scudetto.

Indicazioni contrastanti invece per l’Inter, che in campionato arriva da una bella vittoria contro il Parma, ma poi ha perso a Leverkusen in Champions League. Adesso arrivano alcune settimane in cui dare priorità assoluta al campionato, però il test di stasera allo stadio Olimpico sarà molto impegnativo sulla strada dell’obiettivo di un bis tricolore per i campioni d’Italia in carica. Insomma, ci sono tanti motivi per curiosare nelle probabili formazioni Lazio Inter…

NERAZZURRI FAVORITI NELLE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Prima di analizzare nel dettaglio le probabili formazioni diamo però uno sguardo anche al pronostico su Lazio Inter, in base alle quote Snai. Nonostante il fattore campo potrebbero essere favoriti i nerazzurri, infatti il segno 2 è quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,30 in caso di segno X e fino a 3,55 volte la posta in palio sul segno 1 se vincesse la Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER

CASTELLANOS SQUALIFICATO PER BARONI

Nelle probabili formazioni Lazio Inter dobbiamo sottolineare che Castellanos è squalificato, per cui l’allenatore di casa Marco Baroni dovrebbe affidarsi a Noslin come terminale del modulo 4-2-3-1 biancoceleste, con il veterano Pedro come possibile alternativa. Sulla trequarti spazio al terzetto composto da Isaksen, Dia e Zaccagni, mentre in mediana dovremmo vedere la coppia formata da Guendouzi e Rovella nel cuore del centrocampo della Lazio. In difesa si segnala invece il ballottaggio a destra fra Lazzari (favorito) e Marusic, per completare il reparto a quattro davanti a Provedel con i centrali Gila e Romagnoli più il terzino sinistro Tavares.

UN SOLO DUBBIO PER INZAGHI

Per Simone Inzaghi questa non è mai una partita come le altre, ma in vista delle probabili formazioni Lazio Inter dobbiamo dire che il dubbio dovrebbe essere uno solo, quello ormai tradizionale fra Dumfries e Darmian come esterno destro del 3-5-2 nerazzurro. Scelte di fatto obbligate nel trio davanti a Sommer, con Bisseck, l’ex De Vrij e Bastoni a comporre la difesa, che è priva di Pavard e dell’altro ex Acerbi, poi le scelte dovrebbero essere le più classiche, con Barella, il regista Calhanoglu e Mkhitaryan nel cuore del centrocampo, Dimarco esterno sinistro e la coppia dei titolari in attacco, cioè quella formata da capitan Lautaro Martinez e Thuram.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER: IL TABELLINO

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.