Diretta Fiorentina Napoli/ Streaming video tv: Montella sfida Ancelotti (Serie A)

Fiorentina Napoli, che è in diretta dallo stadio Artemio Franchi, si gioca alle ore 20:45 di sabato 24 agosto: il secondo anticipo nella prima giornata della Serie A 2019-2020 ci presenta, per la seconda stagione consecutiva, i partenopei di Carlo Ancelotti. Dopo il secondo posto con grande distacco dalla Juventus, il Napoli punta a migliorarsi: significherebbe non tanto vincere lo scudetto (che resta comunque l’obiettivo) quanto avvicinare maggiormente i bianconeri che l’anno scorso non sono mai stati a portata di sorpasso. Dall’altra parte arriva una Fiorentina che ha chiuso malissimo l’ultimo campionato – rischiando la retrocessione – ma con Vincenzo Montella che ha potuto lavorare con il gruppo per tutta l’estate. Squadra profondamente rinnovata e impreziosita dal grande colpo Ribéry: con lui il popolo viola può tornare a sognare come ai tempi di Giuseppe Rossi e Mario Gomez, sperando anche di tornare in Europa. Andiamo dunque a metterci in attesa della diretta di Fiorentina Napoli, studiando le potenziali scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Napoli sarà un’esclusiva riservata agli abbonati della televisione satellitare: i canali cui fare riferimento in questo caso sono Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport 251 (con abbonamento al pacchetto Calcio), in alternativa come sempre sarà possibile seguire la partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie al servizio di diretta streaming video mediante l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI

In Fiorentina Napoli i due nuovi arrivati, appunto Ribéry e Hirving Lozano, dovrebbero partire dalla panchina: nel suo 4-3-3 Montella dovrebbe iniziare con Federico Chiesa e Sottil a supporto di Kevin Prince Boateng che giocherà come finto centravanti. A centrocampo è cambiato quasi tutto: il solo confermato è Benassi, Pulgar e il cavallo di ritorno Badelj si divideranno i compiti di regia e interdizione. Sulla destra l’altro volto nuovo Lirola, a sinistra ci sarà Biraghi mentre la coppia centrale a protezione di Dragowski dovrebbe essere formata da Milenkovic e German Pezzella. Il Napoli riparte dal 4-2-3-1, dunque con Allan e Fabian Ruiz che occupano la zona mediana: fa un passo avanti Zielinski che manderà Mertens a sostituire l’acciaccato Milik come prima punta, ai lati ovviamente non si prescinde da Callejon e Lorenzo Insigne (per il momento). In difesa ci sono due nuovi acquisti davanti a Meret: uno è ovviamente Manolas che forma la coppia centrale con Koulibaly, l’altro è Di Lorenzo che parte titolare a scapito di Malcuit, pronto comunque a giocarsi le sue carte. Sulla corsia sinistra Ghoulam è in vantaggio su Mario Rui.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Fiorentina Napoli sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i partenopei sono in chiaro vantaggio grazie al valore di 1,80 posto sul segno 2 per la loro vittoria, quota decisamente inferiore rispetto al 4,50 che accompagna il segno 1 per il successo dei viola. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,60 volte quella che avrete messo sul piatto.



