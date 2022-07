Diretta Fiorentina-Olginatese-Sanvitese/ Streaming video tv: triangolare amichevole

DIRETTA FIORENTINA-OLGINATESE-SANVITESE: ALTRA SGAMBATA PER I VIOLA!

Fiorentina-Olginatese-Sanvitese, in diretta oggi pomeriggio, sabato 16 luglio 2022, presso il campo Cesare Benatti di Moena (Trento), tradizionale sede del ritiro estivo della Fiorentina, sarà un triangolare amichevole che segnerà il secondo impegno stagionale dei viola di Vincenzo Italiano, che stanno lavorando in Val di Fassa per preparare la stagione che dovrà vedere la conferma della Fiorentina su ottimi livelli, dopo che lo scorso campionato è stato quello della rinascita gigliata.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Dodò ormai ad un passo, Jovic e Gollini si presentano

Martedì c’è stata la vittoria per 7-0 contro il Real Vicenza, ora ecco la particolarità di un triangolare con due formazioni d’Eccellenza, dunque test ancora molto morbido contro Brianza Olginatese (Eccellenza Lombardia) e Sanvitese (Eccellenza Friuli-Venezia Giulia). La prima partita sarà alle ore 16.15 tra le due formazioni minori, poi si proseguirà sempre con partite da 45 minuti ciascuna, dunque alle ore 17.15 la Fiorentina affronterà la perdente del primo match e alle ore 18.15 naturalmente la vincente. Con tutte le cautele del caso per un triangolare amichevole di metà luglio contro dilettanti, che cosa ci dirà la diretta di Fiorentina-Olginatese-Sanvitese?

Diretta/ Fiorentina Real Vicenza (risultato finale 7-0): Jovic apre con un poker!

DIRETTA FIORENTINA-OLGINATESE-SANVITESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL TRIANGOLARE

Non si prevede una diretta tv di Fiorentina-Olginatese-Sanvitese e, salvo mutamenti di programma in extremis, non dovrebbe esserci nemmeno una diretta streaming video per questo triangolare amichevole. Sito Internet e profili social ufficiali della Fiorentina saranno quindi i punti di riferimento fondamentali per avere aggiornamenti sui match di oggi pomeriggio a Moena.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-OLGINATESE-SANVITESE

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina-Olginatese-Sanvitese hanno una certezza: nelle due partite da 45 minuti vedremo all’opera il maggio numero di giocatori possibili, non ci stupirebbero due formazioni completamente diverse per mettere nelle gambe almeno un tempo a ben 22 giocatori differenti della rosa in questo momento a disposizione dell’allenatore gigliato Vincenzo Italiano.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Barone si tiene Milenkovic, tre giocatori in partenza

D’altronde sostanzialmente lo stesso era avvenuto martedì contro il Real Vicenza, avversario unico ma con “rivoluzione” fra i due tempi. Fermo restando il modulo 4-3-3, inizialmente avevano giocato: 4-3-3): Terracciano; Pierozzi, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Gonzalez, Cabral, Saponara. Nel secondo tempo invece la Fiorentina era scesa incampo così: Gollini; Terzic, Milenkovic, Rasmussen, Venuti; Duncan, Amrabat, Bianco; Sottil, Jovic, Ikone.











© RIPRODUZIONE RISERVATA