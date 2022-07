Diretta Fiorentina Real Vicenza/ Streaming video tv: prima amichevole viola

DIRETTA FIORENTINA REAL VICENZA: DEBUTTA LA VIOLA!

Fiorentina Real Vicenza, in diretta alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, martedì 12 luglio 2022, presso il campo Cesare Benatti di Moena (Trento), tradizionale sede del ritiro estivo della Fiorentina, sarà la prima partita amichevole che segnerà il debutto stagionale dei viola di Vincenzo Italiano, che stanno lavorando in Val di Fassa per preparare la stagione che dovrà vedere la conferma della Fiorentina su ottimi livelli, dopo che lo scorso campionato è stato quello della rinascita gigliata.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Dragowski per Pedrosa, i sostituti di Milenkovic

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è andata oltre le previsioni al primo anno con l’allenatore ex Spezia, raggiungendo il settimo posto che vale anche la partecipazione alla Conference League, da non sottovalutare come ha dimostrato la Roma nella scorsa stagione. Le prospettive sono quindi intriganti e naturalmente da parte dei tifosi c’è grande voglia di vedere la nuova Fiorentina in azione. Con tutte le cautele del caso per un’amichevole che arriva a nemmeno metà luglio, che cosa ci dirà la diretta di Fiorentina Real Vicenza?

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Ufficiale Gollini, Le Normand al posto di Milenkovic

DIRETTA FIORENTINA REAL VICENZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Non si prevede una diretta tv di Fiorentina Real Vicenza e, salvo mutamenti di programma in extremis, non dovrebbe esserci nemmeno una diretta streaming video per questa partita amichevole. Sito Internet e profili social ufficiali della Fiorentina saranno quindi i punti di riferimento fondamentali per avere aggiornamenti sul match di oggi pomeriggio a Moena.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA REAL VICENZA

Naturalmente è difficile parlare della diretta probabili formazioni della diretta Fiorentina Real Vicenza: vedremo se Vincenzo Italiano vorrà schierare dal primo minuto chi già conosce il suo gioco, se proporrà delle novità, quanti minuti vorrà mettere nelle gambe dei vari giocatori gestendo le forze ed approfittando della massima libertà che naturalmente vige in queste amichevoli circa il numero delle sostituzioni.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Ufficiale Jovic, per la difesa seguiti Acerbi e Kjaer

Volendo comunque provare ad ipotizzare una formazione viola come base di partenza, ci potremmo affidare ad un modulo 4-3-3 con Terracciano in porta; i quattro difensori Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi; a centrocampo Bonaventura, Mandragora e Duncan; il tridente con Gonzalez, Arthur Cabral e Ikoné. Poi staremo a vedere…











© RIPRODUZIONE RISERVATA