Diretta Fiorentina Perugia/ Info streaming video tv: amichevole di lusso per Montella

Fiorentina Perugia, in diretta dallo Stadio Franchi del capoluogo toscano, è la partita amichevole in programma oggi, venerdi 6 settembre: fischio d’inizio già fissato per le ore 20,00. Approfittando della sosta per le nazionali che ha bloccato temporaneamente il campionato di serie A e Serie B, ecco che i ragazzi di Montella, come lo spogliatoio di Massimo Oddo non rimangono inattivi e pure per una buona causa. Scopo infatti di questo test match non sarà certo solo quello di dare minuti e spazio ai giocatori che si sono visti meno in questo avvio della stagione dei campionati italiano, ma soprattutto quello di raccogliere fondi per l’Ospedale Pediatrico Meyer. Oltre all’obbiettivo benefico, più che lodevole, va comunque detto che il valore sportivo dell’amichevole rimane considerevole: i viola infatti non hanno dato il via al proprio campionato nel migliore dei modi e di certo avranno oggi una ottima occasione di lavorare, pur contro un avversario in forma (due vittorie su due all’esordio in cadetteria per il grifo).

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Stando alle ultime indicazioni pare che non sia possibile seguire la diretta Fiorentina Perugia in diretta tv e neppure in diretta streaming video. Consigliamo quindi agli appassionati di collegarsi ai siti ufficiali come ai profili social associati delle due squadre, che di certo si preoccuperanno di fornire aggiornamenti tempestivi su quanto sta accadendo in campo.

DIRETTA FIORENTINA PERUGIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista della diretta tra Fiorentina e Perugia appare certo ben complicato immaginare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni, dato pure il contesto. In casa dei gigliati soprattutto, per questa amichevole organizzata all’ultimo, non sono pochi gli assenti (perchè convocati dalle rispettive nazionali, come Federico Chiesa). L’elenco è infatti ben lungo: basti ricordare che hanno lasciato Firenze in questi giorni Chiesa, Pezzella, Milenkovic, Badelj, Ranieri, Sottil, Vlahovic e Terzic, oltre a Dabo e Brancolini. Vi sarà quindi spazio per qualche giocatore ancora a secco di minuti e magari anche per Franck Ribery, il colpaccio di mercato di Comisso. Per il Perugia invece Oddo sarà combattuto dal desiderio di dare spazio a chi ancora non è in condizione in questo avvio di campionato e la volontà di mettere in campo i migliori per affrontare la blasonata Fiorentina. In ogni caso il modulo di riferimento sarà il 4-3-3-1-2, dove non potrà non figurare Iemmello, già autore di tre reti in questo primo scampolo di stagione.



