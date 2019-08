Diretta Livorno Perugia/ Streaming video DAZN: il Grifone vuole conferme (Serie B)

Livorno Perugia si gioca alle ore 21:00 di sabato 31 agosto, ed è valida per la seconda giornata del campionato di Serie B 2019-2020: allo stadio Armando Picchi si affrontano due società storiche, che puntano idealmente il ritorno in una Serie A che hanno esplorato entrambe nel nuovo millennio. Sulla carta questo è un obiettivo concreto per il Perugia, che ha aperto il suo torneo rimontando e battendo il Chievo in quella che possiamo considerare già come una sfida diretta; un buon approccio per Massimo Oddo che ha trovato due gol su rigore, e adesso deve fare in modo che i suoi giocatori si sblocchino su azione. Il Livorno invece ha perso di misura sul campo dell’Entella: per Roberto Breda, ex di questa partita (ha allenato il Grifone due campionati fa) si tratta dunque di ripartire di slancio, anche quest’anno il traguardo sarà quello della salvezza provando magari ad esplorare la zona playoff. Aspettando la diretta di Livorno Perugia, vediamo quali potrebbero essere gli schieramenti decisi dai due allenatori per questa partita, nell’analisi delle probabili formazioni.

La diretta tv di Livorno Perugia non verrà trasmessa sui tradizionali canali di questo Paese: il campionato di Serie B è in esclusiva sulla piattaforma DAZN (l’anticipo anche sulla televisione di stato) e dunque saranno solo gli abbonati al servizio che potranno avvalersi delle immagini in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. In alternativa sarà possibile installare l’applicazione direttamente su una smart tv che abbia connessione a internet.

Breda dovrebbe confermare il 3-4-1-2 per Livorno Perugia, ma magari con interpreti diversi: a centrocampo salgono le quotazioni del giovane Del Prato che potrebbe prendere il posto di Agazzi, con capitan Luci schierato in cabina di regia, mentre Stoian potrebbe aumentare la spinta offensiva posizionandosi a sinistra (in luogo di Gasbarro) o da trequartista, con Morganella a destra. Davanti, Mazzeo insidia le maglie di Raicevic e Murilo e potrebbe esser titolare; in difesa certi del posto Matteo Di Gennaro e Bogdan, Boben è favorito su Gonnelli come terzo giocatore a protezione di Zima. Sarà 4-3-1-2 per Oddo: Gyomber e Angella davanti a Vicario, Rosi e Di Chiara che corrono sulle fasce dando supporto alle due mezzali che dovrebbero essere nuovamente Falzerano e Dragomir. A giostrare da playmaker, distribuendo il gioco del Perugia, sarà Carraro; davanti a lui Paolo Fernandes nella posizione di trequartista, a lanciare il tandem formato da Iemmello (doppietta dal dischetto all’esordio) e Melchiorri, con Capone che cerca spazio ma dovrebbe partire dalla panchina così come Bianchimano, che negli ultimi sei mesi a Catanzaro aveva fatto particolarmente bene.

Sfida decisamente equilibrata secondo i pronostici, Livorno Perugia sorride comunque al Grifone secondo le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 2 da giocare per la sua vittoria esterna porta in dote un guadagno pari a 2,60 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 2,95 che accompagna l’ipotesi del successo labronico – per il quale dovrete giocare il segno 1. Anche l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, corrisponde ad una vincita di 2,95 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



