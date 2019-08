LISTA CONVOCATI ITALIA/ Nazionale, nomi: Balotelli out (Qualificazioni Europei)

Quali saranno i convocati della nazionale italiana per i prossimi impegni degli azzurri? Lo scopriremo a breve, visto che, in occasione del secondo weekend di Serie A 2019-2020, che inizierà questa sera, verranno appunto diramate le convocazioni per le due gare in programma la prossima settimana, la sfida contro l’Armenia (5 settembre ore 18:00) e il successivo incontro con la Finlandia (8 settembre ore 20:45). Le due trasferte saranno valevoli per le qualificazioni ai campionati europei di calcio che si terranno durante l’estate 2020, quella dell’anno che verrà. In base alle indiscrezioni emerse, non dovrebbero esserci grandi rivoluzioni nella lista degli azzurri a disposizione del commissario tecnico Mancini, anche se non sono da escludere novità, esclusioni e ritorni. Per quanto riguarda i portieri, non ci sarà Cragno del Cagliari, infortunato, quindi spazio ai soliti Donnarumma e Sirigu, più uno fra Meret e Gollini.

CONVOCATI NAZIONALE, LISTA ITALIA

In difesa spazio ai senatori Chiellini, Bonucci, De Sciglio, Romagnoli e Florenzi, con l’aggiunta di Mancini (Roma), Acerbi della Lazio, Emerson Palmieri del Chelsea, e il granata Izzo. Probabile anche la convocazione di Biraghi, recentemente tornato all’Inter, così come di Di Lorenzo, acquistato dal Napoli in estate. In dubbio invece la convocazione di Spinazzola, non al 100%. A centrocampo, spazio anche in questo caso al nocciolo duro formato da Verratti e Jorginho, con l’aggiunta dei due neo-interisti Sensi e Barella. Convocati anche i romanisti Zaniolo, Cristante e Pellegrini, e secondo Oa Sport non è da escludere la novità Orsolini del Bologna. Infine il reparto più avanzato, l’attacco. Mancini chiamerà Belotti, Insigne, Chiesa, Immobile, Kean (recentemente sbarcato all’Everton) e Bernardeschi. Dubbi invece per Quagliarella e Pavoletti, così come per El Shaarawy, che in estate ha lasciato la Roma per trasferirsi in Cina. Ancora out Balotelli, non al 100% e in cerca della migliore forma fisica dopo essere rientrato in Serie A, sponda Brescia.

