Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 38^ giornata, 22 maggio

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON SPEZIA NAPOLI!

Ci siamo, oggi domenica 22 maggio 2022 calerà il sipario sui risultati Serie A, ma la trentottesima giornata deve ancora emettere due verdetti fondamentali: chi sarà la terza squadra retrocessa fra Cagliari e Salernitana (e naturalmente chi invece si salverà fra queste due) e soprattutto chi vincerà lo scudetto, perché finirà solamente all’ultima giornata il duello al vertice della classifica di Serie A tra Milan e Inter per il titolo di campioni d’Italia, che però senza dubbio resterà nel capoluogo lombardo.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: ko Juve e Atalanta, Fiorentina in Europa

Ci attendono allora grandi emozioni nelle prossime ore con i risultati Serie A, a cominciare dalle ore 12.30 quando è stato collocato come lunch match Spezia Napoli, partita che a dire il vero non ha più niente da stabilire in classifica. Molte più emozioni con le due coppie di partite decisive: alle ore 18.00 Inter Sampdoria e Sassuolo Milan decideranno tra San Siro e il Mapei Stadium la volata per lo scudetto, mentre alle ore 21.00 Salernitana Udinese e Venezia Cagliari emetteranno i verdetti per la salvezza.

Risultati Serie A, classifica/ Rimonta Lazio all'Allianz! Diretta gol live score

RISULTATI SERIE A: LA LOTTA SCUDETTO

Naturalmente sarà importante anche la volata fra Salernitana e Cagliari, ma il focus per i risultati Serie A sarà puntato soprattutto sulle due partite che decideranno chi conquisterà lo scudetto. Match point per il Milan di Stefano Pioli, che naturalmente ha il grande vantaggio di avere il destino nelle proprie mani: in caso di vittoria o anche solo di pareggio, i rossoneri torneranno a festeggiare il tricolore dopo un digiuno durato per ben undici anni, il successo contro l’Atalanta ha permesso al Milan di difendere il +2 che è chiaramente un vantaggio enorme a questo punto.

Risultati Serie A, classifica/ L'Inter sbanca Cagliari e non molla la presa sul Milan

L’Inter di Simone Inzaghi invece può solamente vincere e sperare: i nerazzurri comunque devono battere la Sampdoria, altrimenti non potrebbero neanche approfittare di un eventuale scivolone del Milan. Sulla totalità di tutte le competizioni stagionali, probabilmente l’Inter è stata la squadra migliore e ha vinto prima la Supercoppa Italiana e poi anche la Coppa Italia, in campionato però il Milan sta completando un capolavoro. Speranza per i tifosi nerazzurri: un eventuale ribaltone sarebbe ricordato per molti decenni…

RISULTATI SERIE A, 38^ GIORNATA

Ore 12.30

Spezia Napoli

Ore 18.00

Inter Sampdoria

Sassuolo Milan

Ore 21.00

Salernitana Udinese

Venezia Cagliari

CLASSIFICA SERIE A

Milan 83

Inter 81

Napoli 76

Juventus 70

Lazio 64

Roma 63

Fiorentina 62

Atalanta 59

Verona 53

Torino, Sassuolo 50

Bologna 49

Udinese 44

Empoli 41

Sampdoria, Spezia 36

Salernitana 31

Cagliari 29

Genoa 28

Venezia 26











© RIPRODUZIONE RISERVATA