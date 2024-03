DIRETTA/ Fiorentina Roma Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (10 marzo 2024)

DIRETTA FIORENTINA ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Pochissimi minuti al via della diretta di Fiorentina Roma Primavera, cioè giusto il tempo per presentare i numeri stagionali di viola e giallorossi prima del via all’incontro odierno. Campionato a due facce per la Fiorentina Primavera: dopo un inizio davvero difficile, i gigliati hanno ottenuto sei vittorie e quattro pareggi nelle ultime dieci giornate. In totale, i giovani viola hanno 32 punti in classifica grazie all’otto che ricorre sia come numero delle vittorie, sia dei pareggi e pure delle sconfitte, con un bel +8 nella voce della differenza reti, a causa di 37 gol segnati a fronte dei 29 invece al passivo.

La Roma Primavera globalmente fa molto meglio, anche se nelle ultime dieci partite ha perso quattro volte: per i giovani giallorossi ci sono comunque 43 punti complessivi in classifica, grazie a un ruolino di marcia formato da tredici vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte; i gol segnati sono 40 e quelli al passivo invece 30, per cui c’è un buonissimo +10 nella voce della differenza reti della Primavera della Roma. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Fiorentina Roma Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FIORENTINA ROMA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Fiorentina Roma Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

FIORENTINA ROMA PRIMAVERA: LE SQUADRE STANNO BENE!

Fiorentina Roma Primavera in diretta domenica 10 marzo 2024 alle ore 11.00 presso il Viola Park di Bagno a Ripoli sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato Primavera 1. Giallorossi reduci da due vittorie consecutive e dunque capaci di risalire al secondo posto in classifica, anche se l’Inter capolista resta lontana anche dopo l’ultimo successo ottenuto dai capitolini in goleada in casa dell’Atalanta.

Due vittorie consecutive in campionato anche per la Fiorentina, che nell’ultima uscita ha calato il poker in casa del Milan dopo aver rifilato una cinquina al Bologna. Un gran cambio di passo dei viola con nove gol realizzati nelle ultime due partite anche se in classifica la Fiorentina resta ancora staccata di cinque lunghezze dalla zona play off, a causa di un rendimento ancora troppo altalenante.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Roma Primavera, match che andrà in scena al Viola Park di Bagno a Ripoli. Per la Fiorentina, Daniele Galloppa schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Martinelli, Kouadio, Vitolo, Sadotti, Scuderi, Elia, Vigiani, Ievoli, Sene, Magalhaes, Presta. Risponderà la Roma allenata da Federico Guidi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Marin, Golic, Cherubini, Pisilli, Costa Cesco, Keramitsis, Oliveiras, Mannini, D’Alessio, Vetkal, Mlakar.

FIORENTINA ROMA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Roma Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.











