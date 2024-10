DIRETTA FIORENTINA ROMA: I TESTA A TESTA

Sta per cominciare la tanto attesa gara e i testa a testa che anticipano la diretta Fiorentina Roma ci daranno una mano a capire come arrivano storicamente questa squadra. Al momento la Roma con 68 vittorie è avanti rispetto alle 59 della Fiorentina mentre i pareggi sono 68 così come i successi dei giallorossi. Tanti i doppi ex che hanno preso parte con gol a questa sfida come Batistuta, Pruzzo e Balbo.

Le ultime due partite sono terminata in parità, a partire dall’1-1 targato Lukaku e Martinez Quarta, fino al più recente 2-2 con Ranieri e Mandragora per i viola più Aouar e Llorente al 95′ per i giallorossi. All’80esimo Svilar, sul risultato di 2-1 per i gigliati, ha parato un rigore a Biraghi. Nel 2023 ci sono state le ultime vittorie, una per parte: 2-1 per la Fiorentina in casa e 2-0 per la Roma all’Olimpico.

COME VEDERE LA DIRETTA FIORENTINA ROMA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Fiorentina Roma viene fornita dal canale DAZN1: ripetiamo che per avere accesso alle immagini in questa modalità, per la precisione al numero 214 del decoder satellitare, dovrete essere in possesso di entrambi gli abbonamenti e che in alternativa potrete seguire la partita di Serie A con il metodo “tradizionale” della diretta Fiorentina Roma in streaming video tramite la piattaforma DAZN, che anche per questa stagione ha acquisito i diritti per mandare in onda tutte le partite del massimo campionato di calcio.

FIORENTINA ROMA: UNA CLASSICA CON FASCINO!

Con la diretta Fiorentina Roma vivremo una partita molto intrigante, un grande classico che alle ore 20:45 di domenica 27 ottobre vale per la nona giornata di Serie A 2024-2025. La Fiorentina è in ripresa: partita in sordina con qualche pareggio di troppo, sta scoprendo di avere a disposizione una rosa migliorata anche se forse ancora leggermente incompleta, intanto in campionato sta risalendo la corrente e vuole conferme dopo lo strabordante 6-0 di Lecce, un pomeriggio nel quale la squadra di Raffaele Palladino si è diverta e ha centrato tre punti importanti per continuare a inseguire quella che sarebbe un’altra qualificazione alle coppe europee.

La Roma dall’altra parte continua a faticare: perdere in casa contro l’Inter ci poteva naturalmente stare, ma è in termini generali che i giallorossi stanno soffrendo con un passo che anche con l’arrivo di Ivan Juric non è cambiato, anzi l’avvento dell’allenatore croato è forse il riassunto di come le cose non stiano girando soprattutto ai piani alti, la sensazione è quella di una confusione che si riflette sul campo e allora questa diretta Fiorentina Roma diventa importante per non affondare ulteriormente, intanto noi proviamo a capire in che modo le due squadre potrebbero essere schierate leggendone insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA

La tegola per Palladino nella diretta Fiorentina Roma è l’infortunio di Gudmundsson, sperando che i tempi di recupero non si allunghino; non sta benissimo nemmeno Kean che però dovrebbe guidare l’attacco (in alternativa c’è Beltran) con Kouamé che affianca Colpani sulla trequarti, in mezzo invece confermato l’assetto con Cataldi e Adli da doppio playmaker (Mandragora è ancora costretto ai box) e verosimilmente il grande ex Edoardo Bove a completare la linea. In difesa è ancora acciaccato Pongracic: ci sarà Comuzzo a fare coppia con Luca Ranieri davanti a De Gea, mentre Dodò e Gosens ancora una volta dovrebbero agire come terzini.

Juric affronta la diretta Fiorentina Roma senza Saelemaekers e con El Shaarawy da valutare: nel suo 3-4-2-1 Angeliño potrebbe nuovamente giocare in difesa, con Gianluca Mancini e Ndicka davanti a Svilar, per favorire l’inserimento di Zalewski o appunto di El Shaarawy a sinistra, a destra invece l’unica opzione è Zeki Celik. Nel settore nevralgico Manu Koné e Cristante danno la sensazione di essere favoriti su Pisilli e Paredes, almeno certamente ci sarà l’ex Atalanta, poi ecco la trequarti nella quale Dybala e Lorenzo Pellegrini sono chiamati ad aumentare i giri del motore per togliere la Roma dalle secche, in attacco naturalmente giocherà Dovbyk.

QUOTE E PRONOSTICO FIORENTINA ROMA

Nella diretta Fiorentina Roma le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai indicano un forte equilibrio, che però è spezzato dal fatto che il segno 1 per la vittoria dei viola vale 2,50 volte la posta in palio contro il 2,85 sul segno 2 per il successo della Roma, dunque a essere favorita è la Fiorentina anche se solo leggermente. Il segno X, sul quale dovrete puntare per il pareggio, con questo bookmaker vi garantirebbe invece una vincita che con questo bookmaker ammonta a 3,30 volte la vostra giocata.