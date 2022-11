Diretta/ Sampdoria Fiorentina streaming video tv: nodi da sciogliere (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA FIORENTINA: LA SAMP HA FAME DI PUNTI!

Sampdoria Fiorentina, in diretta domenica 6 novembre 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Punti pesantissimi quelli in palio tra la formazione di Stankovic e quella di Italiano, reduci da un avvio di stagione tutt’altro che brillante.

La Sampdoria è terz’ultima con 6 punti in dodici gare, frutto di una vittoria, tre pareggi e otto sconfitte. Dopo la vittoria per 0-1 sulla Cremonese, i blucerchiati sono stati sconfitti 3-0 sul campo dell’Inter. La Fiorentina, invece, è a quota 13 punti, raccolti grazie a tre vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Nell’ultimo turno i gigliati hanno superato 1-2 lo Spezia di Gotti.

COME VEDERE LA PARTITA SAMPDORIA FIORENTINA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Sampdoria Fiorentina non sarà una di quelle che per questa 13^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Sampdoria Fiorentina sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA FIORENTINA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni della diretta Sampdoria Fiorentina, al via tra pochi minuti. Partiamo dalla formazione di casa, priva dello squalificato Verre e degli infortunati Winks, Pussetto e De Luca. Stankovic opta per il 4-2-3-1: Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Amione, Villar, Rincon, Gabbiadini, Sabiri, Djuricic, Caputo. Passiamo adesso ai viola, Italiano dovrà fare a meno di Castrovilli, Sottil e Nico Gonzalez. Il modulo è sempre il 4-3-3: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Ikone, Jovic, Kouame.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sampdoria Fiorentina vedono favorita la formazione viola. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria dei doriani è a 4,00, il pareggio è quotato 3,45, mentre il successo dei gigliati è a 1,95. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol: Under 2,5 a 1,75 e Over 2,5 a 1,95. Più equilibrate, invece, le quote di Gol e No Gol: rispettivamente 1,80 e 1,90.











