Diretta/ Fiorentina Salernitana (risultato 2-0) video streaming tv: Beltran-Sottil! (3 dicembre 2023)

DIRETTA FIORENTINA SALERNITANA (RISULTATO 2-0): BELTRAN-SOTTIL!

Gran partenza della Fiorentina che al 5′ trova già il vantaggio su calcio di rigore. Lo firma Beltran, conclusione ben angolata dal dischetto dell’argentino su penalty fischiato per fallo in area di Pirola su Arthur. Costil evita il raddoppio su un colpo di testa da due passi di Ikoné e poi su Duncan ma non può nulla al 17′ su una traiettoria-capolavoro di Sottil, che con un destro a giro perfettamente calibrato ha piazzato il pallone sotto l’incrocio dei pali, portando la Fiorentina già avanti sul 2-0 sulla Salernitana. (agg. di Fabio Belli)

FIORENTINA SALERNITANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Salernitana non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa quattordicesima giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta di Fiorentina Salernitana è alle porte, la sfida sta per cominciare e un’occhiata alle statistiche di Serie A delle due squadre può aiutarci a immergerci meglio nel clima partita. I viola guidano la classifica delle palle lunghe precise con una media a partita di quasi 31 lanci correttamente effettuati (30.7). Ciò non toglie che la Fiorentina è una delle squadre con la percentuale più alta di possesso palla con il 57%. Se c’è un qualcosa dove non brilla la squadra viola è la voce “recuperi”. Infatti la Fiorentina di media effettua 6.3 recuperi a partita, meno solamente Roma e Frosinone.

La Salernitana è la peggior squadra del campionato per quanto riguarda le grandi occasioni create con appena 12. Dove invece dice la sua la squadra campana è proprio su quella statistica dove la Fiorentina fatica e non poco ovvero i recupero. Infatti gli amaranto hanno gli stessi numeri di una big come l’Inter con quasi 9 palloni recuperati a partita (8.6). Scarseggiano invece i cross a buon fine con appena 2.8 a partita, un numero veramente basso se confrontato ai 4.3 della media della Serie A. FIORENTINA (4-2-3-1): P. Terracciano; Kayode, Milenkovic, L. Ranieri, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, R. Sottil; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, F. Fazio, Pirola; P. Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Kastanos, Candreva; Ikwuemesi. Allenatore: Filippo Inzaghi (aggiornamento di Christian Attanasio)

FIORENTINA SALERNITANA: OCCASIONE PER I VIOLA!

Fiorentina Salernitana, in diretta domenica 3 dicembre 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Si affrontano due squadre che stanno attraversando momenti molto differenti. La Fiorentina ha perso quattro delle ultime cinque partite, evidenziando problemi nell’efficacia dell’attacco. Nonostante abbiano effettuato ben 74 tiri contro Empoli, Lazio, Juventus e Milan, non sono riusciti a segnare, compromettendo il loro buon inizio di stagione anche se in Europa è arrivata giovedì una vittoria contro il Genk.

In poche settimane, la squadra è scivolata al di fuori delle posizioni europee. Dall’altra parte, la Salernitana ha dimostrato segnali di ripresa, accumulando 4 dei suoi 8 punti totali nelle ultime due partite. Il pareggio ottenuto contro il Sassuolo (2-2) è stato seguito da una vittoria importante contro la Lazio (2-1), riacceso le speranze di salvezza per la squadra di Filippo Inzaghi che ha finalmente rotto il tabù della prima vittoria che ancora doveva arrivare nel campionato in corso.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SALERNITANA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Salernitana, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. Risponderà la Salernitana allenata da Filippo Inzaghi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia.

FIORENTINA SALERNITANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Salernitana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.43, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo della Salernitana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.00.











