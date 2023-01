Diretta Fiorentina Sampdoria Primavera/ Streaming video tv: i viola volano alto!

DIRETTA FIORENTINA SAMPDORIA PRIMAVERA: PER CONFERMARSI!

Fiorentina Sampdoria Primavera, in diretta dal campo Gino Bozzi, si gioca alle ore 14:30 di domenica 29 gennaio ed è valida per la 16^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023. Si tratta di una partita interessante, tra due squadre che in questo momento hanno diversi obiettivi: la Fiorentina sta volando, grazie alla vittoria sul Napoli si è portata al quarto posto in classifica e ha nel mirino la coppia di testa formata da Roma e Torino, distante 3 punti che sono la distanza da colmare per andare direttamente a giocare nella fase finale, senza passare dai playoff.

Diretta/ Atalanta Sampdoria (risultato finale 2-0): nerazzurri terzi

La Sampdoria a oggi sarebbe costretta ai playout, ma sabato scorso ha battuto un colpo di fondamentale importanza: il successo interno contro l’Inter, che ha sensibilmente avvicinato la salvezza diretta e permesso ai blucerchiati di mantenere le distanze dall’Udinese penultima, e staccare del tutto il Cesena fanalino di coda. Sarà interessante valutare quello che succederà nella diretta di Fiorentina Sampdoria Primavera; per il momento prendiamoci del tempo per analizzare le scelte di campo da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Per Brekalo manca l'ufficialità, la Samp tiene Sabiri

DIRETTA FIORENTINA SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Sampdoria Primavera, vista la concomitanza con un altro match in questa fascia oraria, non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: tuttavia va ricordato che Sportitalia, l’emittente che si occupa dei match degli Under 19, li fornisce tutti anche con il servizio di diretta streaming video, che viene garantito senza costi aggiuntivi e che dunque sarà attivo anche per la partita in oggetto. Per questa opzione vi basterà consultare il sito www.sportitalia.com oppure installarne la relativa app – sul PlayStore dovrete cercare l’app che si chiama Sportitalia.

Diretta/ Inter Fiorentina Primavera (risultato finale 1-2): sesto trionfo viola!

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SAMPDORIA PRIMAVERA

Alberto Aquilani deve rinunciare a Favasuli per la diretta Fiorentina Sampdoria Primavera: il suo posto lo prende Baroncelli che dovrebbe giocare a sinistra con Biagetti e Lucchesi confermati al centro, mentre il terzino sinistro sarà Lorenzo Vigiani con Tommaso Martinelli in porta. A centrocampo abbiamo Amatucci che cerca spazio e potrebbe prendere il posto di Harder, una mezzala offensiva che completerebbe un reparto nel quale agiscono Vitolo e Nardi; poi il tridente quasi intoccabile, Toci da prima punta con la collaborazione degli esterni Capasso e Distefano.

La Sampdoria di Felice Tufano si dispone con un 3-4-1-2 nel quale Miettinen, Aquino e Lotjonen (o Peretti) formano la linea difensiva a protezione di Tantalocchi; sugli esterni di centrocampo dovrebbero agire Porcù (favorito su Savio) e Migliardi, in mezzo invece ecco la coppia Uberti-Cecchini Muller insidiata dall’alternativa Francesco Conti. Alle spalle dei due attaccanti avremo Malagrida – o Pozzato – davanti Ivanovic e Montevago che dopo la buona esperienza in prima squadra (che continua) dà un’ampia mano anche alla Primavera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA