Diretta Fiorentina Sampdoria/ Streaming video Italia 1: ottavo incerto (Coppa Italia)

Fiorentina Sampdoria viene diretta dal signor Daniele Paterna, e si gioca alle ore 18:00 di giovedì 12 gennaio: siamo all’Artemio Franchi per gli ottavi di Coppa Italia 2022-2023. Fa il suo esordio nel torneo la Fiorentina, che negli ultimi anni ha sempre fatto bene e che è in un buon momento: la vittoria ottenuta contro il Sassuolo consente alla squadra viola di mantenere idealmente uno sguardo concreto sulla qualificazione alla prossima Conference League, competizione nella quale dal prossimo febbraio si cercherà di arrivare in fondo così da rendere ancora più positiva un’annata che può e deve migliorare.

La Sampdoria è stata agganciata dal Verona al penultimo posto in Serie A: la sconfitta interna contro il Napoli ci poteva stare, se non altro i blucerchiati avevano fatto il colpo qualche giorno prima timbrando il successo al Mapei Stadium, segno che nella corsa alla salvezza si può certamente provare a spuntarla ma con la consapevolezza che sarà tosta. Qui è gara secca, con possibilità di tempi supplementari e rigori; aspettando che la diretta di Fiorentina Sampdoria prenda il via, proviamo a valutarne i temi principali leggendo in particolar modo le scelte dei due allenatori con le probabili formazioni.

DIRETTA FIORENTINA SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Sampdoria viene trasmessa da Italia 1: la Coppa Italia infatti è appannaggio, per questa stagione, delle reti Mediaset e per la partita in questione il canale di riferimento sarà al numero 5 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, ricordiamo che la stessa emittente mette a disposizione la possibilità di seguire Fiorentina Sampdoria in diretta streaming video: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Mediaset Play, oppure installarne la relativa app senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI FIORENTINA SAMPDORIA SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SAMPDORIA

Nella diretta Fiorentina Sampdoria entrambi gli allenatori dovrebbero fare turnover: Italiano agirà con il suo 4-2-3-1 “fluido” nel quale Barak si divide tra la mezzala e la trequarti, supportato eventualmente da Nico Gonzalez e Saponara come esterni a supporto di Kouamé (Jovic e Cabral sono invece in dubbio). A centrocampo potrebbe tornare titolare Castrovilli, rientrato dopo quasi un anno; con lui potremmo vedere Sofyan Amrabat reduce dai Mondiali, poi in difesa Martinez Quarta a fare coppia con Igor a protezione di Cerofolini, sugli esterni potrebbero agire Dodò e Terzic.

Nella Sampdoria invece difesa a tre con Omar Colley (se avrà recuperato), Amione e uno tra Nuytinck e Murillo; in porta dovremmo vedere Ravaglia (Contini torna al Napoli), sulle corsie invece possibile utilizzo del nuovo arrivato Zanoli a destra e di Augello che sarebbe confermato a sinistra. In mezzo, Rincon potrebbe comunque giocare perché sarà squalificato in campionato; a quel punto in cabina di regia andrebbe Gonzalo Villar, mentre Djuricic può fare il trequartista alle spalle dei due attaccanti, probabilmente Montevago e uno tra Gabbiadini e Lammers.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Fiorentina Sampdoria, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per l’ottavo di Coppa Italia. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,50 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 4,25 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 6,75 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

