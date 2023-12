DIRETTA/ Fiorentina Sassuolo Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (2 dicembre 2023)

DIRETTA FIORENTINA SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Diamo il via alla diretta di Fiorentina Sassuolo Primavera con i numeri che accompagnano questa partita valida per la dodicesima giornata. Come già detto i viola sono in crisi: non vincono dall’inizio di ottobre e sono ormai cinque le gare senza i tre punti, di queste tre sono state perse e dunque il trend è in calo netto. Soprattutto riguardo i gol subiti: nelle prime sei sfide del torneo erano 7, nelle ultime cinque sono stati invece 10 e anche questo spiega chiaramente il perché la Fiorentina improvvisamente abbia perso smalto, considerando che l’attacco continua a funzionare (anzi, la Fiorentina ne ha segnati di più in queste cinque giornate senza vincere).

Per quanto riguarda il Sassuolo, abbiamo quattro vittorie consecutive: il totale di successi in campionato è salito a 7 ma è da fine ottobre che i neroverdi hanno cambiato passo, perché nelle precedenti 7 partite avevano messo insieme 10 punti mentre adesso sono 12 appunto in sole quattro gare. Difficile ancora capire se questo basterà per qualificarsi direttamente alla semifinale, ma certamente è diventato un obiettivo concreto; adesso noi mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa succederà in campo perché ci siamo davvero, è tutto pronto perché la diretta di Fiorentina Sassuolo Primavera prenda il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FIORENTINA SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Sassuolo Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale principale che questa emittente mette a disposizione al numero 60 del digitale terrestre; la casa del campionato Primavera fornisce poi due soluzioni per assistere alla partita con il servizio di diretta streaming video. La prima è rappresentata dal sito www.sportitalia.com che è liberamente consultabile, mentre per la seconda alternativa in mobilità dovrete installare l’app Sportitalia e installarla su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

VIOLA IN CRISI!

Fiorentina Sassuolo Primavera, in diretta dal Centro Sportivo Viola Park alle ore 15:00 di sabato 2 dicembre, si gioca per la dodicesima giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024. I viola hanno assoluto bisogno di una vittoria: sconfitti in casa del Torino una settimana fa, sono di fatto in zona retrocessione e questo è incredibile se pensiamo che l’anno scorso hanno raggiunto la finale scudetto, ma del resto la Fiorentina ha perso qualche giocatore importante e i nuovi innesti stanno faticando a trovare il ritmo giusto, così che ora la situazione è davvero molto delicata.

Per contro il Sassuolo sta facendo davvero molto bene: quarto in classifica, il club neroverde arriva dalla vittoria sul Monza con la quale si è confermato in alta quota, ricordiamo che parliamo di una squadra già competitiva in epoca recente ma che ora potrebbe davvero riuscire a fare il salto di qualità. Scopriremo tra poco quello che succederà nella diretta di Fiorentina Sassuolo Primavera, aspettandone l’inizio possiamo fare qualche valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SASSUOLO PRIMAVERA

In Fiorentina Sassuolo Primavera Daniele Galloppa si affida al 3-4-1-2, nella difesa a tre dovremmo vedere Romani, Biagetti e Comuzzo a protezione del portiere che sarà Tommaso Vannucchi, poi a centrocampo ci sono Vigiani e Fortini che agiscono dalle corsie esterne con un tandem centrale che viene composto da Amatucci e Harder. Sulla trequarti Rubino e William Mendoza sono in competizione per una maglia, senza dimenticarsi di Puzzoli; Braschi e Fallou Sene dovrebbero giocare in attacco, con la possibile concorrenza di Caprini.

Emiliano Bigica, che è anche un ex, schiera il Sassuolo con un 4-3-1-2 nel quale Loeffen e Adrian Cannavaro giocano da centrali a protezione di Theiner, mentre Cinquegrano e Falasca sono i due terzini; Emerick Lopes si occupa della regia in mezzo al campo, con il supporto delle due mezzali che ancora una volta dovrebbero essere Leone e Kumi. Poi, nel reparto avanzato, Kevin Bruno potrebbe essere titolare sulla trequarti ma deve vincere la concorrenza di Knezovic; Flavio Russo farà il centravanti con il supporto di Neophytou.











