Diretta/ Inter Fiorentina (risultato 0-0) streaming video tv: Correa titolare, si va!

DIRETTA INTER FIORENTINA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

L’inizio della diretta Inter Fiorentina comincerà a breve e le statistiche a riguardo ci possono dare una mano ad analizzare la sfida. In casa i nerazzurri hanno ottenuto 33 punti, ben diciassette in più di quelli totalizzati in trasferta. Questo è dovuto ai 7 gol in più realizzati in casa, ma soprattutto il grande scarto delle reti subite: 7 tra le mura amiche, 24 lontano da San Siro. Anche i Viola preferiscono giocare davanti al proprio pubblico avendo messo a referto 22 punti contro i 15 al di fuori dei confini toscani. Sei le reti in più fatte in casa così come d’altro canto sette quelle in meno subite fuori casa.

La Fiorentina tende a realizzare i propri gol tra l’86’e e il 90′, come successo già otto volte in questa stagione. Adesso leggiamo le formazioni ufficiali, poi Inter Fiorentina comincia! INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 Correa. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 12 Bellanova, 14 Asllani, 45 Carboni, 46 Zanotti. Allenatore: Simone Inzaghi. FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 2 Dodo, 28 Quarta, 98 Igor, 3 Biraghi; 10 Castrovilli, 38 Mandragora; 11 Ikone, 5 Bonaventura, 8 Saponara; 9 Cabral. A disposizione: 31 Cerofolini, 51 Vannucchi, 4 Milenkovic, 15 Terzic, 16 Ranieri, 22 Gonzalez, 23 Venuti, 33 Sottil, 34 Amrabat, 42 Bianco, 72 Barak, 77 Brekalo, 99 Kouamé. Allenatore: Vincenzo Italiano. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

INTER FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Fiorentina sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

INZAGHI VS ITALIANO

Presentando la diretta di Inter Fiorentina, ecco che i precedenti sono sicuramente positivi per il tecnico nerazzurro rispetto a quello della squadra gigliata. Nei loro incroci in Serie A, quattro vittorie per Simone Inzaghi, l’ultima grazie al rocambolesco 3-4 dell’andata, e solo un pareggio per Italiano, ottenuto nell’1-1 tra Inter e Fiorentina a San Siro nella scorsa stagione. Inzaghi ha affrontato Italiano in Serie A per la prima volta come allenatore della Lazio, mentre l’attuale tecnico viola era allo Spezia, con due vittorie biancazzurre nella stagione 2020/21.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano continua ad oscillare tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1 e sta vivendo un momento di straordinaria forma, reduce da 7 vittorie consecutive tra campionato e Conference League. L’Inter arriva invece all’appuntamento dopo 3 sconfitte nelle ultime 4 partite di campionato e 2 ko consecutivi in Serie A, col 3-5-2 di Inzaghi comunque intoccabile e che ha riportato la squadra dopo 11 anni ai quarti di finale di Champions League. (agg. di Fabio Belli)

OCCHIO AI VIOLA…

Inter Fiorentina, in diretta naturalmente dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano, si giocherà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 1° aprile 2023, come anticipo di lusso per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. La diretta di Inter Fiorentina metterà di fronte due squadre che sono ancora in corsa su tre fronti, aprendo un mese che sarà per entrambe fittissimo d’impegni, ma sicuramente oggi sotto i riflettori ci saranno soprattutto i padroni di casa nerazzurri, perché Simone Inzaghi ha bisogno di una vittoria per consolidare la posizione fra le prime quattro della classifica.

L’Inter infatti arriva da due sconfitte consecutive in Serie A, sia pure quella contro la Juventus abbia scatenato fortissime polemiche, quindi adesso è necessario invertire il trend prima di buttarsi sulla Coppa Italia (proprio contro i bianconeri) e la Champions League. La Fiorentina di Vincenzo Italiano invece arriva da quattro vittorie consecutive in campionato e potrà quindi giocare con la massima serenità in Serie A, mettendo nel mirino la storia che la Viola potrebbe scrivere nelle prossime settimane fra Coppa Italia e Conference League. Le prospettive sono intriganti, ma naturalmente sarà il campo a dirci che cosa accadrà nella diretta di Inter Fiorentina…

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA

Andiamo adesso ad esaminare quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Inter Fiorentina. I nerazzurri di Simone Inzaghi dovrebbero scendere in campo con il tradizionale modulo 3-5-2 nel quale Darmian, Acerbi e Bastoni dovrebbero formare la difesa davanti ad Onana, anche se c’è pure l’ipotesi De Vrij; a centrocampo ecco Dumfries a destra e Gosens a sinistra, stanti gli acciacchi di Dimarco, mentre l’infortunio riportato da Calhanoglu in Nazionale apre le porte a Brozovic regista affiancato da Mkhitaryan e Barella come mezzali. Infine, in attacco la certezza è Lautaro Martinez, con Lukaku favorito su Dzeko per affiancarlo.

La risposta della Fiorentina dovrebbe concretizzarsi in un modulo 4-1-4-1 per mister Vincenzo Italiano, ci aspettiamo Terracciano in porta e davanti a lui da destra a sinistra nella difesa a quattro Dodò, Milenkovic, Igor e l’ex Biraghi. Ecco poi Amrabat, perno della Fiorentina nei panni di regista basso, mentre qualche metro più avanti si aprono i dubbi. Le certezze viola sono Bonaventura e poi Cabral come prima punta, mentre Nico Gonzalez è favorito su Ikoné come ala destra, Barak su Mandragora al fianco di Bonaventura e Saponara su Kouamé come esterno sinistro.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico sulla diretta di Inter Fiorentina secondo le quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa nerazzurri partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,70, mentre poi si sale a quota 3,90 già in caso di segno X per il pareggio e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse la Fiorentina a vincere oggi.











