Video/ Spezia Genoa (1-1): highlights e gol. Criscito pareggia all’86’!

VIDEO SPEZIA-GENOA (1-1): LA SINTESI

Allo Stadio Alberto Picco le formazioni di Spezia e Genoa non vanno oltre un pareggio per 1 a 1. Nel primo tempo le due squadre si studiano a vicenda senza premere particolarmente il piede sull’acceleratore. I padroni di casa allenati da mister Motta tentano di proporsi in zona offensiva con maggior insistenza rispetto agli ospiti guidati dal tecnico Ballardini e trovano un calcio d’angolo all’11’ con uno spunto lungo la corsia mancina.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: vincono Milan e Salernitana

Al 12‘ Nikolaou sfiora soltanto la sfera sugli sviluppi del corner. I minuti scorrono sul cronometro e la partita si rivela sempre di più priva di emozioni davvero degne di nota. Entrambe le compagini faticano ad esprimere il proprio credo di gioco e quindi falliscono nel trovare il varco giusto per colpire così da spezzare l’equilibrio iniziale. Nel finale del primo tempo la conclusione di Destro al 45′ non impensierisce la retroguardia avversaria.

Probabili formazioni Cagliari Roma/ Quote, ancora titolari per Mourinho

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il copione della gara sembra cambiare e gli Aquilotti si fanno vedere in avanti al 57′ con Gyasi cogliendo un palo abbastanza clamoroso. Il tempo passa ed i bianchi sciupano due occasioni con Gyasi cogliendo il palo al 58′ e tirando alto al 64′ ma riescono comunque a passare in vantaggio al 66′ grazie all’autorete firmata dallo sfortunato Sirigu, che manda la sfera nella sua porta dopo che la conclusione di Colley si era stampata contro il palo. Al 78′ Nzola manca la chance per il raddoppio a causa dell’intervento provvidenziale di Sirigu. Nell’ultima parte dell’incontro i rossoblu trovano il gol del pari all’86’ per merito di Criscito, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di Provedel ai danni di Caicedo.

Probabili formazioni Empoli Inter/ Quote, Cutrone verso la panchina? Serie A

Sotto l‘aspetto disciplinare, l’arbitro Simone Sozza, proveniente dalla sezione di Seregno, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Bastoni e Provedel da un lato, Biraschi, Kallon, Caicedo e Masiello dall’altro. Il punto conquistato in questo decimo turno di campionato permette rispettivamente allo Spezia di salire a quota 8 ed al Genoa di portarsi a quota 7 nella classifica della Serie A.

IL TABELLINO

Spezia-Genoa 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 66′ AUTO Sirigu(S); 86′ RIG. Criscito(G).

Assist: 66′ Colley(S).

SPEZIA (4-2-3-1) – Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, S. Bastoni; Maggiore, Kovalenko; Strelec(59′ Colley), Salcedo(77′ Antiste), Gyasi; Nzola. Allenatore: Thiago Motta.

GENOA (4-3-2-1) – Sirigu; Cambiaso(46′ Biraschi), Vasquez, A. Masiello, Criscito; Behrami(61′ Caicedo), Badelj(75′ Galdames), Rovella; Y. Kallon(70′ Pandev), Ekuban(46′ Sturaro); Destro. Allenatore: Davide Ballardini.

Arbitro: Simone Sozza (sezione di Seregno).

Ammoniti: 56′ Bastoni(S); 60′ Biraschi(G); 65′ Kallon(G); 79′ Caicedo(G); 85′ Provedel(S); 89′ Masiello(G).

CLICCA QUI PER IL VIDEO SPEZIA GENOA (da sky)

LEGGI ANCHE:

Video/ Bologna Milan (2-4): highlights e gol. Gara pazza al Dall'Ara!Video/ Juventus Roma (1-0) gol e highlights: Kean piega i giallorossi (Serie A)Video/ Sassuolo Inter (1-2) gol e highlights, ribaltone e polemiche (Serie A)

© RIPRODUZIONE RISERVATA