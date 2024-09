VIDEO EMPOLI FIORENTINA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena le squadre di Empoli e Fiorentina non si fanno del male senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli azzurri provano a cominciare la sfida in maniera arrembante affacciandosi immediatamente in attacco già al 3′ con Ismajli che non riesce tuttavia nel suo intento di spezzare l’equilibrio.

I gigliati cercano quindi di reagire con il passare dei minuti e suonano la carica verso il 19′ con uno spunto non concretizzato da Kean prima che la conclusione di Cataldi respinta dalla retroguardia avversaria venga trasformata in un contropiede non capitalizzato da Colombo intorno al 35′.

Nel secondo tempo gli uomini del tecnico D’Aversa ripartono con lo stesso spirito mostrato in avvio di gara e collezionano in ogni caso altre due occasioni fallite al 48′ da Esposito, che non inquadra il bersaglio, ed al 50′ con Pezzella, che sollecita invece il portiere avversario De Gea. Nel finale i viola di mister Palladino si disperano al 74′ quando il solito Kean manda la sfera alta sopra la traversa con un tiro a giro davvero insidioso.

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gianluca Aureliano, proveniente dalla sezione di Bologna, ha estratto il cartellino giallo un’unica volta al fine di ammonire soltanto Comuzzo al 90′ tra le file degli ospiti. Il punto conquistato in questa sesta giornata di campionato permette all’Empoli di salire a quota 10 ed alla Fiorentina di raggiungere i 7 punti nella classifica della Serie A 2024/2025.

