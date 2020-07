Diretta Fiorentina Torino/ Streaming video DAZN: sfida tra due deluse (Serie A)

Fiorentina Torino si gioca in diretta dallo stadio Artemio Franchi, alle ore 19:30 di domenica 19 luglio: la partita è valida per la 34^ giornata della Serie A 2019-2020, e si tratta di una sfida tra due squadre che possiamo definire deluse. Se non altro i viola, vincendo sul campo del Lecce, sembrano aver chiuso il discorso per la salvezza ma è evidente che Rocco Commisso, alla sua prima stagione da presidente, sperava in una stagione molto migliore con una possibile corsa all’Europa; ancora una volta invece la Fiorentina ha faticato parecchio a far emergere i suoi valori, e ora si dovrà accontentare di provare l’ingresso nella parte alta della classifica. Peggio ancora il Torino, che era partito davvero bene ma poi è crollato: anche il cambio in panchina non ha portato frutti, nel post-lockdown i granata sono state una delle squadre più in difficoltà ma già qualche tempo fa avevano colto un prezioso successo sull’Udinese, migliorando la loro classifica. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Fiorentina Torino; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero schierarle analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Torino, salvo variazioni di palinsesto, dovrebbe essere trasmessa su DAZN1: il canale è disponibile al numero 209 del decoder Sky e dunque gli abbonati alla televisione satellitare che siano anche clienti DAZN potranno assistere alla partita di Serie A tramite questa soluzione. In alternativa resta ovviamente valida l’opzione della diretta streaming video, attivando la piattaforma su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone oppure avvalendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA TORINO

In Fiorentina Torino Iachini potrebbe confermare il 3-5-2: da valutare il centrocampo, nel quale Venuti insidia la maglia di un Federico Chiesa che potrebbe giocare anche come attaccante al fianco di Ribéry ma deve accettare che Cutrone stia in questo momento facendo la differenza. A sinistra ci sarà Dalbert, in mezzo dubbio Duncan-Castrovilli che potrebbero anche giocare insieme, ma dipenderà da Rachid Ghezzal andato a segno al Via del Mare. Tante soluzioni comunque per l’allenatore della Viola, che in difesa potrebbe puntare su Caceres, German Pezzella e Milenkovic e riproporre Dragowski tra i pali. Il Torino si presenta con modulo sostanzialmente speculare: Verdi e Berenguer potrebbero essere i trequartisti a supporto di Belotti che giocherà come prima punta, alle spalle di questo reparto offensivo ci sono i soliti Lukic, Rincon e Meité che si giocano i due posti in mediana. Difficile capire adesso chi sia realmente favorito; in difesa invece si punta sul solito terzetto con Izzo, Nkoulou e Bremer schierati in linea davanti al portiere Sirigu. Sulle corsie laterali De Silvestri dovrebbe essere confermato a destra; dall’altra parte Ansaldi e Ola Aina sono in ballottaggio, ma il già citato Berenguer potrebbe arretrare la sua posizione.

QUOTE E PRONOSTICO

Un pronostico su Fiorentina Torino è stato tracciato dall’agenzia Snai, secondo cui la squadra viola parte favorita: la sua vittoria è regolata dal segno 1 e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,95 volte la posta, contro il valore di 3,90 che accompagna l’ipotesi del segno 2 per il successo dei granata. Il pareggio, identificato come sempre dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,55 volte la vostra puntata con questo bookmaker.



